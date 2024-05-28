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拳擊／巴黎奧運資格最後一搏 黃筱雯輕鬆過頭關

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃筱雯在泰國曼谷舉行的第二場奧運資格賽中搶下16強賽門票。圖／劉宗泰提供
黃筱雯在泰國曼谷舉行的第二場奧運資格賽中搶下16強賽門票。圖／劉宗泰提供

巴黎奧運拳擊資格賽第二站本周在泰國曼谷點燃戰火，我國上屆奧運奪銅的黃筱雯，今天在32強遭遇年輕的墨西哥選手巴札杜娃（Perla Bazaldua），最終以4：1勝出，挺進到16強賽。

在3月份於義大利舉行的首場奧運資格賽賽事中，黃筱雯爆冷在16強賽止步後，無緣提前搶下奧運門票，不過返國後她隨即重整低落情緒，並在教練劉宗泰的鼓勵下持續為5月份的第二場資格賽，也是爭奪奧運門票的最後機會做努力。

本周在泰國曼谷舉行的第二場奧運資格賽，只要擠進前4強就能取得奧運參賽資格，而黃筱雯在首輪輪空後，今天於32強賽碰上年僅19歲的墨西哥選手巴札杜娃，在前兩回合賽事中黃筱雯就一路壓制對手並取得領先，最終也以4：1勝出，順利晉級到16強賽。

黃筱雯這次奧運資格賽籤運不錯，包括原先設定為主要對手、在首場資格賽擊敗她的南韓選手林愛吉以及哈薩克選手薩森貝克（Ulzhan Sarsenbek）都在上半籤表，加上這次資格賽僅進行到8強賽結束，黃筱雯在接下來兩戰也都將不會與兩人碰頭。

拳擊 黃筱雯

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