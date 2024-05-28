新加坡羽賽／許玟琪過頭關 下戰挑戰球后安洗瑩
BWF超級750系列的新加坡公開賽今天點燃戰火，首日賽程上場的3名單打台將勝率百分百，打頭陣的女單白馭珀先開出紅盤，男單「左手重砲」林俊易也打下勝場，最晚出賽的「中租學霸」許玟琪也過頭關，下輪將挑戰南韓「世界球后」安洗瑩。
新加坡公開賽總獎金85萬美元，今天首日賽程共有9組台將出賽，率先登場的白馭珀上演逆轉勝，以14：21、21：15、21：15逆轉世界排名13的蓋國蘇妮妲（Supanida Katethong），接棒上陣的林俊易也以21：13、22：20拍下香港好手伍家朗，分闖第二輪。
許玟琪碰世界排名51的加拿大女將張文玉，首局一路領先，最終以21：16、21：19打下對戰4連勝，第二輪就要強碰安洗瑩，挑戰8度碰頭的對戰首勝。
雙打部分，男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、混雙張課琦／李芷蓁，取得巴黎奧運資格的混雙葉宏蔚／李佳馨和女雙張淨惠／楊景惇都打下勝利，晉級16強。
原本列女單第4種子的我國「一姊」戴資穎，受傷勢影響，昨天宣布退出今年賽事，無緣挑戰個人第3座新加坡金盃，明天包括「一哥」周天成」、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣。
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