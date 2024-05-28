排球／末屆亞洲女排挑戰者盃 中華隊退新加坡獲第9名

於菲律賓馬尼拉舉辦的2024亞洲女子排球挑戰盃，中華女排歷經小組賽4連敗，今天在第9名爭奪戰中直落三（27：25、25：10、25：10）打敗新加坡，拿下第9名，未來中華女排將吸取這次國際賽經驗，目標在7月初登場的亞洲U20女子排球錦標賽闖入4強。

由於明年VNL國家排球聯賽改制，參加資格將由世界排名順位遞補，取消透過挑戰盃冠軍獲得參賽資格，因此這次於5月22日到5月29日舉行的亞洲女排挑戰盃也會是最後1屆舉辦。

中華女排為提前備戰7月1日到7月9日於中國江門登場的亞洲U20女排錦標賽，末屆亞洲女排挑戰盃派出以U20陣容為班底出賽，提早吸取經驗值。教練吳冠杰說明，透過亞洲女排挑戰盃，未來亞洲U20女排錦標賽遇到的情況，球員們可以駕輕就熟，知道場上要做什麼。

攤開中華女排名單中，大半球員甚至沒入選過中華隊，吳冠杰透露，從4月中集訓開始，無論是場上技術或是心態，不斷為選手打預防針。吳冠杰說：「我們有些選手甚至還沒20歲，我希望能展現我們台灣人的熱情，場上high一點、放開一點，練多少就呈現多少，不要打得太死板。」

首戰面對人高馬大的澳洲，中華女排25：23、15：25、19：25、18：25被澳洲後來居上吞下首敗；舉球員蘇瑀婕坦言，因為首場比賽，自己比較緊張、放不開，而且澳洲真的很高，想要學習如何舉出能騙過攔網手的球路。

後續中華女排先後以0：3（19：25、13：25、16：25）、1：3（26：24、20：25、18：25、26：28）敗給印度、伊朗，小組賽最終戰對菲律賓0：3（13：25、21：25、18：25）吞敗，但這場比賽卻帶給球員們不小影響。

由於菲律賓是地主，現場滿場觀眾讓小球員十分震撼，隊長兼自由球員江昀庭回憶，現場加油聲非常大，整體氛圍很棒，但球員們比賽中還在被震撼的狀態，因此影響表現。

落入9-10名排名賽，中華女排順利直落三打敗新加坡，用勝利為賽事收尾，身為球隊少數有國家隊經驗的江昀庭說：「成人國際賽對手都比較穩定，大家比賽的調整速度要再快一點，但我們是來學習的，沒有輸贏壓力，只要拚盡全力。」首次出國比賽的蘇瑀婕也分享，從起初的緊張到後面，心情比較能放得開。

未來中華女排仍會留在菲律賓看完29日冠軍戰，30日返台，6月進入備戰亞洲U20女排錦標賽，吳冠杰期望球員們能感受國際賽獨有的氣氛、張力，從旁觀察場上球員的技術。吳冠杰說：「能看得出來越打到後面，我們球員能慢慢抓到跟成人隊的打法，這群小朋友平均身高比過去還高，只是缺乏實戰經驗跟個人技巧，相信會是指日可待的球員。」