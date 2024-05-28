T1聯盟／戰神回主場打冠軍戰 請出高球「一姊」開球

成軍首年就一路打進T1聯盟冠軍賽的台北台新戰神隊，30日將回到主場和平韓球館，球團今天宣布邀請中華職棒衛冕軍味全龍職棒隊吉祥物猛哥與威弟擔任特別來賓，與戰神理查及泰神一起為戰神加油，6月1日主場第2戰由台灣高球好手錢珮芸擔任開球嘉賓，期盼用「第一」加持為戰神帶來勝利好兆頭。

旅美女子高球好手「Money」錢珮芸是台新金控長年支持的高爾夫球選手，2023年底LPGA排名第49名，2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽奪冠更讓她穩居台灣高球「一姊」寶座。今年5月份女子高爾夫世界排名更新後，錢珮芸由117升至第86名，高度機會能代表台灣出戰巴黎奧運。

「Money」去年她就曾於返台空檔至戰神主場觀賽，大讚氛圍極佳，季後賽擔任開球嘉賓直呼期待，「球場視野很好，很喜歡跟著一起應援吶喊，能讓我釋放壓力。」開球當日錢珮芸將穿著14號球衣登場，她解釋說：「選定14號是受漫畫《灌籃高手》影響，很喜歡三井壽，他對籃球拚戰付出努力的態度讓人印象深刻。」

T1聯盟冠軍賽採7戰4勝賽制下，戰神客場2戰錯過奪勝機會，隊長林宜輝認為不足的地方在於細節的處理，「團隊在賽前策略的執行上，已經做得不錯了，但高張力的冠軍賽，攻守兩端的任何小細節，都會影響比賽結果。」他也提醒球隊，回到主場要展現更強烈的拼勁和贏球的企圖心，「相信我們同樣能夠在主場拿下兩勝，扳平戰局。」

戰神前進冠軍賽，6月1日特別邀請緯來體育台張暘主播擔任一日店長。張暘在節目上預測季後賽結果失準，當時承諾如戰神前進冠軍賽將脫衣服，如今戰神順利前進冠軍賽，張暘將身穿女神服飾與俐蓁為戰友們服務，邀請大家進場見證這難得的一刻。

味全龍隊吉祥物猛哥與威弟將擔任戰神隊主場特別來賓。圖／戰神隊提供

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