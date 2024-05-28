睽違28年全民運在屏東 健美地點在車城國中引發反彈

屏東縣暌違28年今年10月舉辦全民運，屏東縣議員陳揚今在縣長周春米施政報告後，陳揚質詢說，全民運健美選擇在車城國中，當時場勘就強烈建議該場地交通不便，設備不足，不能犧牲選手權益。屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷說，經多次反應未果，健美項目需3天前整備，要脫水、乾淨飲食等，車城周邊住宿不便，距離最近健身房要到恆春。縣府體發中心表示，賽事場地都是經討論後審議。

周春米今赴議會施政報告，施政報告結束後，主席副議長盧文瑞問各位議員有沒有意見？議員陳揚舉手發言說，全民運是睽違28年於屏東舉辦，其中健美賽事，竟然要到距離屏東市1.5小時的車城國中比賽，相當不友善，也跟體發中心反應多次，但體發中心卻一定要求在車城國中舉行，希望能換地點。

陳揚說，很多外縣市優秀選手一聽到在車城國中，就直接不想去了，根本太遠了，交通不便，距離最近健身房距離都要30分鐘車程，要跑到恆春。健美項目，前3天要脫水、要乾淨飲食，要有烤箱，維持健身體態，而且是受大眾歡迎的項目。

屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷無奈說，反映很多次，體發中心都不願聽他們意見，車城沒有火車站，地區無健身房，地方也無選手所需相關設備，住宿少，備餐困難，選手準備賽事困難重重無法以良好體態上場呈現，且醫療資源有限。

李耀廷說，去年場地會勘屏東大學、大仁科大、海豐國小、枋寮高中、車城國中，他們希望能在屏東大學屏商校區是最佳，也官方臉書粉絲專頁問大家想要去哪個場地，網友、參與選手都選擇屏東大學。

縣府體發中心表示，根據全民運動會舉辦準則第14條規定，「全民會競賽場地，由籌備處邀請該競賽種類全國性體育團體會勘認定；其有爭議者，由運動競賽審查會決定之」，健美場地選擇，經過共同場勘評估後，考量車城國中整體腹地以及賽事空間鄰近住宿環境符合賽事要求，故於體育署召開第一次競賽審查會議決議，全民運健美場地訂於車城國中。

體發中心表示，車城國中活動中心舞台寬16m深8m，兩側附屬空間寬廣，可供選手賽前準備與熱身無虞。且硬體設備充足，另籌備處將於比賽場地內增設室內大型空調設備，俾符合賽事需求。屏南地區住宿量能充足，鄰近車城國中計有13間飯店設有健身器材，可供選手做賽前準備，參賽者可就近至車城國中附近飯店住宿。