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新加坡羽賽／直落二過關 林俊易拍下伍家朗晉16強

中央社／ 台北28日電
台灣「左手重砲」林俊易今天在超級750系列的新加坡羽球公開賽男單首輪，以21比13、22比20拍下香港好手伍家朗 中新社
台灣「左手重砲」林俊易今天在超級750系列的新加坡羽球公開賽男單首輪，以21比13、22比20拍下香港好手伍家朗 中新社

台灣「左手重砲」林俊易今天在超級750系列的新加坡羽球公開賽男單首輪，以21比13、22比20拍下香港好手伍家朗，而女單白馭珀則是2比1逆轉勝泰國一姐素尼達，分頭搶進16強。

今年曾在超級300系列瑞士公開賽勇奪本季首冠的林俊易，目前世界排名第17，本週征戰超級750系列的新加坡公開賽，首輪對手為排名第22的香港好手伍家朗，雙方初次交手是在去年2月泰國大師賽冠軍賽，林俊易當時以直落2橫掃對手順利封王。

睽違15個月再度碰頭，林俊易首局一路壓制對手，儘管在15比9領先時，被對手連追3分，林俊易隨後回穩、拉出5比0攻勢，以21比13搶下首局。

次局上演拉鋸戰，雙方糾纏至局末，林俊易在20比20平手時頂住壓力、連拿2分，以22比20贏得勝利，16強賽將碰上丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）與印度好手森恩（Lakshya Sen）之間的贏家。

女單部分，白馭珀碰上泰國一姐素尼達（SupanidaKatethong），雙方鏖戰3局，白馭珀靠著在決勝局最後關頭連得7分，以14比21、21比15、21比15逆轉晉級16強。

新加坡羽球公開賽首日共有9組台將出賽，男雙楊博涵與盧敬堯、混雙張課琦與李芷蓁都在首輪止步。

至於周天成、男雙組合王齊麟與李洋則將在明天上陣，周天成將對戰印尼選手克里斯蒂（JonatanChristie），而「麟洋配」將和李哲輝與楊博軒上演「台灣內戰」戲碼。

周天成 林俊易 羽球

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