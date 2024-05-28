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彰化平和國小曲棍球隊加州盃奪冠 締造5連霸

中央社／ 洛杉磯27日專電
彰化平和國小曲棍球隊11名台灣小將27日在加州盃國際曲棍球分齡錦標賽12歲以下的青少年組奪冠，開心歡呼。中央社
彰化平和國小曲棍球隊11名台灣小將27日在加州盃國際曲棍球分齡錦標賽12歲以下的青少年組奪冠，開心歡呼。中央社

彰化11名小學生今天在加州盃國際曲棍球賽奪冠。在壓力爆表PK大戰中，丁睿芯打進致勝球，守門員廖柏言擋下對方攻勢「緊張到腳在發抖」。這是平和國小連5屆在12歲組稱霸。

美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽（California CupInternational Field Hockey Tournament）是有52年歷史的國際草地曲棍球賽事，今年各年齡共150支隊伍創新高，有18國家、2000多名運動員參賽。

台灣從1986年派隊參賽至今，國旗高掛會場38年。平和國小參加12歲以下的青少年組，從2017年、2018年、2019年連3年奪冠，疫情之後的2023年締造4連霸，今天推進為5連霸。

平和國小預賽成績2勝1和闖進4強，昨天4強賽中也與對手打到PK，驚險晉級今天的冠亞軍賽。

今天這場高張力的冠軍戰，平和國小面對實力強勁的南加州國王隊，上半場由丁睿芯先打進1分領先；下半場頂住對方一波一波反攻，化解2次對手7碼罰球機會，以1比1進入PK大戰。

在7碼球的PK大戰中，雙方各派5名球員執行罰球，台灣隊伍靠著許譽懷、丁睿芯各進1球，以2比1擊敗對手。全場僑胞揮舞國旗，與小球員一同歡呼、擁抱，慶祝得來不易的一場勝利。

這11名國小5年級的台灣小將全場繃緊神經，與對手纏鬥到最後一刻，賽後終於露出稚氣笑容。上半場率先進球，幫助台灣隊先馳得點，PK大戰又建功的丁睿芯笑說，比賽尾聲很緊張，按照教練的指示，往守門員的右邊推，很開心可以拿到冠軍。

屢次擋下險球的守門員廖柏言，與廖柏宇是這次台灣隊的雙胞胎兄弟檔。廖柏言賽後說，冠軍賽的PK大戰剛開始很緊張，站在球門前腳都在發抖。

大會主席貝克曼（Marc Bakerman）為台灣小將掛上冠軍獎牌。他表示：「我為他們感到驕傲，他們打出好比賽，看起來非常開心，每個都是很好的孩子，我們期待明年他們再來比賽，衛冕冠軍。」

1986年台灣僑胞呂哲文牽線下，台灣隊參與加州盃已有多年歷史。當時台灣在國際賽事遭到中國打壓，一度無法參與各項賽事，呂哲文在加州參加曲棍球俱樂部球隊，得知這場國際賽事接受台灣報名，近40年來會場都掛著中華民國國旗。

貝克曼說：「我們很高興台灣參賽，台灣一直是很好朋友、很好的夥伴，我們很感謝台灣的隊伍來參賽。」

擔任領隊的平和國小主任蔡祐仁接受訪問表示，台灣小將到美國比賽，除切磋球技，更是以球會友，在賽後鼓勵小朋友與對手交流，是一次文化、語言交流的機會。

平和國小體育組長陳暐碕1994年還是小學生的時候，就以球員身分來比賽，如今是帶隊的老師之一。陳暐碕說，物價高漲情況下，出國旅費籌措不易，感謝各方的大力支持，隊上很多小朋友是第一次出國，這是孩子日後非常寶貴的經驗。

國王 曲棍球

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