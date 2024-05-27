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撞球／台菲9號球邀請賽 台灣5對5團體賽遭逆轉落敗

中央社／ 台北27日電
比賽海報。主辦單位提供
比賽海報。主辦單位提供

9號球台菲撞球邀請賽今天在新北蘆洲晶贊宴會廣場開打，首日的5對5團體賽，雙方所有球員都上場應戰，只可惜台灣隊在領先時遭逆轉，最終以5比7落敗，總積分0比2暫時落後。

台菲對抗邀請賽採特殊賽制，比賽從今天起一連3天舉行，以比較積分定勝負。今天進行「5對5團體對抗賽」（勝隊獲2分積分），以及2場雙打（勝隊各獲1分積分）和1場單打（勝方獲1分積分）。

前2天賽程，單日5分積分，最後一天積分加倍，有10分積分，共計3天、20分積分，若打成10比10平手，將進入5人輪流出桿的驟死賽。

首場5對5團體對抗賽，台灣、菲律賓5名球員輪番上陣，雙方進行9號球搶7賽制，台灣隊在5比4領先下遭菲隊逆轉。

台灣撞球「小王子」柯秉中賽後接受媒體訪問時說：「其實這種比賽滿有趣的，我打了2場，總共只打進3顆球，先贏了1場，第2場被對手一桿清台，根本沒機會上場。」

柯秉中表示，台灣選手聚在一起打團體賽，感覺氣氛滿好的，打起來也很刺激，跟一般單打比賽不太一樣，會有一種背負隊友的勝負感，也有莫名的壓力，在場下看比賽加油很輕鬆，一旦上場壓力就來了。

台灣隊領隊張中正表示，國際上歐美撞球對抗賽行之有年，實際上，台灣與菲律賓職業撞球選手無論球員的質與量都足以抗衡。

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