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網球／盧彥勳親自指導 小小金牌網球員活動8月登場  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「小小金牌網球員」活動，邀請專業網球團隊「盧彥勳國際網球學院」教導小朋友們網球揮拍技巧。圖／盧彥勳提供
「小小金牌網球員」活動，邀請專業網球團隊「盧彥勳國際網球學院」教導小朋友們網球揮拍技巧。圖／盧彥勳提供

Lexus小小系列活動每年規劃不同主題，帶領車主小朋友模擬扮演各種職業，從中體驗Lexus職人精神與Experience Amazing的品牌精神，今年夏天，除了7月的「小小遊戲設計師」活動，8月Lexus推出全新「小小金牌網球員」活動，邀請專業網球團隊「盧彥勳國際網球學院」教導車主小朋友們網球揮拍技巧，活動最後盧彥勳更會親自現身與小朋友互動，驗收當天成果，相信小朋友能充分體驗球場內的充沛活力。

作為台灣男子網球界的先驅，盧彥勳創下台灣網壇的許多紀錄，他在2020東京奧運後正式退役，創設了「盧彥勳國際網球學院」，期望培育更多台灣優秀網球人才邁向國際，本次Lexus特別邀請「盧彥勳國際網球學院」的專業教練團隊擔任本次暑假限定活動的講師，為該學院首次與企業聯合舉辦夏令營，希望能在小朋友的心中埋下網球的小小種子。

在一天的體驗營中，小朋友將會從基礎網球彈跳概念、擊球練習開始學習，在趣味遊戲中對網球有更深的認識，爾後練習正拍及反拍動作、與和教練的對打實戰練習，鞏固基本功，最後盧彥勳更會親自現身與小朋友互動，驗收當天成果。

課程結束時，除了能與盧彥勳合影留念，還能獲得一顆盧彥勳親筆簽名網球，把豐富充實的Amazing回憶帶回家，為維持本體驗活動的專業性，「小小金牌網球員」課程將於8月中旬展開，全台共計6場次，每場限定20位學生參與，歡迎所有Lexus車主踴躍報名，今夏讓小朋友們一同於球場上揮灑汗水，發掘自己的Amazing。

2020東京奧運 盧彥勳

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