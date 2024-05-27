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游泳／巡迴賽法國站 王冠閎200公尺蝶式摘銅

中央社／ 台北27日電
王冠閎。圖／113年全大運提供
王冠閎。圖／113年全大運提供

「台灣蝶王」王冠閎今天在游泳巡迴賽法國站的男子200公尺蝶式決賽，以1分56秒49摘下銅牌，教練黃智勇認為，對整個團隊提升很大信心。

結束5月初的全國大專院校運動會後，王冠閎本週前往歐洲參加3個國家的系列賽事，今天征戰於法國卡內（Canet）舉行的游泳巡迴賽，在男子200公尺蝶式決賽，他以1分56秒49摘下銅牌，次於日本選手本多燈、寺門弦輝，也掃除日前全大運的小低潮。

黃智勇接受中央社採訪時透露，很開心王冠閎拿到獎牌，不過對他而言最重要的是愛徒游出比全大運快逼近2秒的成績，「冠閎在全大運前得到流感，來到這邊還得克服時差，尤其預賽結束後感覺有點疲勞，但他的身心靈保持的很好。」

黃智勇提到，王冠閎這次比賽的表現，讓整個團隊提升很大信心，而這趟歐洲行主要目的是以賽代訓，接下來還要赴西班牙、摩納哥征戰，藉以提高訓練強度，「下一站的高手會更多，練習比較不可能達到這樣強度。」

結束歐洲行的三站後，王冠閎預計回到台灣短暫休息，並積極備戰6月的香港長池游泳邀請計時賽，黃智勇期許愛徒屆時能恢復到最佳水準，甚至找回去年杭州亞運銀牌的狀態，朝著巴黎奧運的終極目標前進。

亞運 全大運 王冠閎

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