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新加坡羽賽／戴資穎因傷退賽 下站印尼是否參賽再評估

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球天后戴資穎。（圖／Badminton Photo提供）
台灣羽球天后戴資穎。（圖／Badminton Photo提供）

BWF超級750系列的新加坡公開賽本周開戰，但名列女單第4種子的我國「一姊」戴資穎透過社群宣布，考量傷勢狀況，決定退出今年賽事。

小戴原本設定參加新加坡公開賽和6月4日開戰的印尼公開賽，今天先宣布退出新加坡站，父親戴楠凱表示，印尼站是否如期參賽還在評估。

小戴本季4場比賽至少都打進4強，但最近一場全英公開賽4強止步後就進入養傷階段，3月出席記者會時透露膝蓋狀況在回國時「不太理想」；上月亞錦賽小戴雖參賽，但受膝傷影響，第二輪止步，接續湯優盃也只打了一場比賽。

新加坡公開賽登場前，小戴透過社群發文，她寫道：「很抱歉告訴大家這個消息，因為傷勢的考量，決定退出比賽，謝謝大家的關心與支持。」擁有「全球主場」的小戴也用英文宣布同樣內容，留言處獲得不少球迷暖心支持和安慰，請小戴好好照顧身體。

小戴在新加坡公開賽戰績彪炳，2010年就以16歲之姿一路從會外賽打進決賽，15年再度闖進最終戰，17年首度登頂，19年打下第2座新加坡公開賽冠軍，去年也打進4強，可惜最後一次挑戰金盃機會受傷勢影響。

戴資穎

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