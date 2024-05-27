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PGA／嘉信理財挑戰賽萊里奪冠 球員自發悼念莫瑞

中央社／ 台北27日電
萊里奪冠。法新社
萊里奪冠。法新社

PGA嘉信理財挑戰賽今天進行最終回合，由地主美國選手萊里（Davis Riley）以低於標準14桿的266桿奪冠；比賽中臨時退賽的莫瑞家屬今天證實他逝世。

今天最終回合在球場上許多球員的帽子上都別著黑紅相間的別針，用來紀念莫瑞，因為這些是他最喜歡的美式足球球隊卡羅萊納颶風隊的顏色。

年僅30歲的莫瑞（Grayson Murray），在這場嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge）第2回合打完16洞時就選擇退賽，而2天後就傳出他過世的消息，他的家人也在今天發出聲明，莫瑞是選擇自殺的方式離開這個世界；享年30歲。

莫瑞的爸媽在聲明中提到，「過去的24小時內，我們一直試圖著接受莫瑞離開我們的事實，這真的很難，簡直就是一場惡夢。」

生涯拿過2場美巡賽冠軍的莫瑞，菜鳥球季就一鳴驚人，但他隨後也因此染上酒癮以及一些心理問題，直到去年4月才慢慢解決問題，並且在今年初拿到索尼公開賽冠軍，當時他受訪時還提到，「我已經和7年前首度奪冠的我不一樣了。」沒想到最後莫瑞還是過不了自己這一關。

台灣好手潘政琮今天在最終回合繳出74桿，讓他以4天高於標準1桿的281桿、並列第37名作收，而俞俊安則以285桿、並列第61名結束。

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