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網球／WTT里約熱內盧挑戰賽 鄭先知、簡彤娟奪女雙亞軍

中央社／ 台北26日電
女桌選手鄭先知。圖／國泰金提供
女桌選手鄭先知。圖／國泰金提供

WTT里約熱內盧挑戰賽的女雙冠軍戰，台灣桌球女雙組合鄭先知簡彤娟今天以0比3局數不敵「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，以亞軍作收。

在南半球巴西里約熱內盧舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，台灣女雙組合鄭先知、簡彤娟一路過關斬將，前役又以3比1局數力退「加拿大組合」廖桂華、張墨，順利挺進女雙冠軍戰。

簡彤娟。圖／聯合報系資料照片
簡彤娟。圖／聯合報系資料照片

今天在冠軍戰面對「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，沒想到鄭先知、簡彤娟前2局遭到對手壓制，首局在2比5落後時連丟6分，先以2比11讓出，次局一開始則是從0比3開局，雖然一度追到僅剩1分差，但隨後又被打出7比1攻勢，導致以4比11讓對手率先聽牌。

已經沒有退路的鄭先知、簡彤娟在第3局力圖振作，克服落後3分劣勢，並逼出2個局點，可惜接下來卻遭遇亂流，在連續丟掉4分情況下，不僅無緣延長戰線，最後還以10比12落敗，以亞軍結束本屆WTT里約熱內盧挑戰賽。

【中央社台北27日電】

台灣桌球女雙組合鄭先知、簡彤娟今天凌晨在WTT里約熱內盧挑戰賽勇奪女雙亞軍，其中鄭先知透露，原本沒有想過打進冠軍戰，甚至臨時更改機票。

在南半球巴西里約熱內盧舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，台灣女雙組合鄭先知、簡彤娟一路過關斬將，順利挺進女雙冠軍戰，可惜最後以2比11、4比11、10比12不敵「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，無緣女雙冠軍，以亞軍作收。

鄭先知接受中央社採訪時提到，結束5月初的全國大專校院運動會後，感覺有點感冒，所幸前往巴西前已經痊癒，而且身體狀況還不錯，只是在巴西的前幾天需要克服時差，「當籤表一出來時，我們兩個都覺得有機會。」

不過，如願挺進女雙冠軍戰，鄭先知卻透露，確實有點出乎意料，甚至原本是買冠軍戰當天的機票，只能趕緊更改班機時間。

面對「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，鄭先知指出，賽前知道兩名對手很難纏，因此與搭檔簡彤娟討論，需要多一點耐心，但對手的經驗豐富，而且合拍很久，還是讓台灣組合有點措手不及，「雖然還可以更好，但以我們為榮，給自己一點鼓勵。」

由於前陣子比較沒有太亮眼的成績，因此鄭先知笑說，很開心這次能夠晉級女雙冠軍戰，「機會不是每次都有，這次有把握住，對我後面比賽更有信心。」接下來她將飛往阿根廷、克羅埃西亞及斯洛維尼亞等地持續征戰。

挑戰賽 桌球 簡彤娟 鄭先知

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