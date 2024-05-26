政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

距離法國巴黎奧運開幕還剩兩個月，而以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的衝突還在持續。不過，日本共同社報導，以色列奧委會主席雅爾．阿拉德（Yael Arad）表態，戰況和體育沒有任何關係，巴勒斯坦選手參加奧運很好，他們相信奧運價值。巴勒斯坦奧委會主席拉朱布（Jibril Rajoub）也表示：「期待與全球的代表隊一起參加奧運。」

共同社也指出，以巴雙方都遵循期望和平的奧運精神，展現不將對立帶到賽場的態度。以國計畫派約85人參加巴黎奧運，巴勒斯坦則預計會有六至八人參加。

在哈瑪斯襲擊以色列的事件中，阿拉德也失去五名親戚。不過，她表示，「（戰況）和體育沒有任何關係，以色列也是奧運家族的一員」，並進一步稱「巴勒斯坦選手參加奧運會很好。我們相信友情，相信奧運的價值」。