賽車／TSR機車錦標賽泰勢力來襲 黃俊陽力壓泰冠軍封王 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
31歲台將「小熊」黃俊陽（後排中）力壓泰國選手獲150 BIKE A組冠軍。圖／TSR提供
31歲台將「小熊」黃俊陽（後排中）力壓泰國選手獲150 BIKE A組冠軍。圖／TSR提供

2024年TSR全國機車錦標賽第二站今天移師至彰化溪湖K1賽車場登場，除了吸引全台機車高手較勁外，賽事也愈來愈國際化，這次還有日本和泰國等國外選手都來台挑戰，在等級最高的150 BIKE A組中，31歲台將「小熊」黃俊陽飆出個人最佳單圈力壓兩名泰國冠軍選手封王；日本年僅11歲小將國立和玖選手則展現世界級身手在4MB-A組封王。

TSR全國機車錦標賽第二站今在彰化溪湖K1賽車場舉行，雖然天氣陰天，但所幸一整天下來只有下點小小雨，讓選手都可以在舒適的天氣下完賽。第二站特別有日、泰名將來台踢館，別看日本選手國立和玖年僅11歲，但他是去年日本Mini GP年度賽第二，取得參加「FIM MiniGP世界系列賽」的資格，未來極有機會登上世界GP大賽的潛力車手。

國立和玖選手今年首度受邀來台，上午排位賽一開始就以超過台將1秒以上的差距獲得下午決賽的桿位，他在決賽時也是一路領先至終點，最終14圈跑完以11分22秒603，以多達19秒516的超狂差距輕鬆封王，國立和玖說：「可以在台灣拿到冠軍很開心，看到台灣街頭有好多機車，很特別。」

屈居亞軍同樣年僅10歲的台灣小將邱群浩也對日本小將佩服不已，他說：「我們相差最多的是技術，根本找不到任何超車的機會。」

賽事在壓軸的150 BIKE A組進入最高潮，在兩名泰國冠軍車手都參加這個組別的壓力下，曾經在2020年拿下台灣年度總冠軍的31歲老將「小熊」黃俊陽表現出色，雖然黃俊陽曾經在2018年於彰化同個地點摔車，造成左邊瑣骨斷裂休息了大半年，但他在上午排位賽在壓力下就飆出個人單圈最佳的46秒427成績力壓兩位泰國車手的46秒978和47秒117，黃俊陽說：「真的有壓力，原本就聽說這兩名泰國選手速度很快，上午他們的速度真的滿快的，不能輸人，想把冠軍留在台灣。」

下午決賽時，黃俊陽卡住後面追擊的泰國選手，並且逐漸拉開與泰國選手的差距下，最終騎完16圈後以12分44秒554、以4秒227的差距，將冠軍留在台灣，黃俊陽賽後開心的說：「很開心，我要謝謝我的團隊、廠商和家人，上午排位賽是我最好的成績，下午就騎的比較保守，我希望今年可以跟2020年一樣重新拿下年度總冠軍為目標。」

黃俊陽賽後特別感謝媽媽的力挺，他說：「年輕時就特別愛看賽車，我從2011年開始騎車，當然家人媽媽都還是會擔心，但我跟媽媽保證，如果沒騎出成績我就不騎了，但自從2012年就開始出成績後就一直持續到現在。」從跑車遇到師父陳志遠至今，黃俊陽說：「騎車不會僅只是我一個人努力的事，而是要團隊的共同努力才有可能成功。」

小熊

延伸閱讀

因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改「一規定」

順利降落！新航「遇奪命亂流」客機返新加坡 尚有41人留在泰國治療

私募基金從禿鷹變成救星 大型金控：有助日股中長期動能

日本「關西國際機場」4月旅客創30年新高！台灣赴日人數單月46萬人超夯

相關新聞

賽車／TSR機車錦標賽泰勢力來襲 黃俊陽力壓泰冠軍封王 

2024年TSR全國機車錦標賽第二站今天移師至彰化溪湖K1賽車場登場，除了吸引全台機車高手較勁外，賽事也愈來愈國際化，這...

PGA／30歲美巡賽好手莫瑞離世 年初剛拿第2場冠軍

曾拿過2場美巡賽冠軍、年僅30歲的美國職業高爾夫好手莫瑞（Grayson Murray）今天驚傳過世。美巡賽主席摩納翰（J...

霹靂舞／WBC Asia Final桃園登場 2on2台灣Sniper Force惜居亞軍

2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force可惜拿下亞軍，由印尼、馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，桃園地主隊Ci

定向越野／大專錦標賽嘉義登場 國防大學包辦雙料冠軍

113年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天於嘉義北香湖公園舉行，共有近200名大小選手參賽，人數也創下這項比賽疫...

自行車／邁向成功之路今台南登場 車友一同輪轉山海圳

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於今天在正統鹿耳門聖母廟舉辦「邁向成功之路」活動，除了舉辦十分吸睛的COSPLAY...

桌球／WTT太原挑戰賽莊智淵8強止步 台灣女雙遠征巴西晉4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT太原挑戰賽男單8強賽，以1比3敗給中國選手梁靖崑；至於在南半球巴西奮戰的台灣組合鄭先知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。