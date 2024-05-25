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霹靂舞／國際霹靂舞亞洲決賽 桃園「City4」奪10對10團體賽冠軍

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國際霹靂舞亞洲決賽今年由桃園青年局承辦，有來自10個國家共約260名選手一同參與，台灣隊奪冠。圖／桃園青年局提供
國際霹靂舞亞洲決賽今年由桃園青年局承辦，有來自10個國家共約260名選手一同參與，台灣隊奪冠。圖／桃園青年局提供

國際霹靂舞亞洲決賽今年由桃園青年局承辦，有來自10個國家共約260名選手一同參與，由地主桃園奪10 對 10團體賽冠軍。桃園市副秘書長金志聿表示，霹靂舞是巴黎奧運項目之一，這次賽事等同於奧運的前哨戰。

本次共有來自印度、馬來西亞、法國、菲律賓、澳洲、日本、越南、印尼等共260位選手齊聚台灣，比賽項目包括 2 on 2 Battle 賽、Crew Battle 團體賽、Kids Powermove 7 To Smoke 車輪戰、Tricks X Combos 必殺技等，冠軍將在今年6月代表亞洲區前進 WBC 世界決賽。

來自桃園的10 對 10 團體賽冠軍隊伍「City4」團長黃俊豪分享本次參賽心得，很榮幸為桃園摘下10 對 10 團體賽冠軍，這次花了比以往更多時間練習，終於有了不錯成果，未來也更加努力爭取更多機會。

同隊的9歲舞蹈神童納納，5歲時因為當時看到人家跳舞覺得很帥，展開練習，每天都要練4至6小時，練了快4年就曾在韓國與成人比賽拿過冠軍，雖然偶爾會受傷，不過他還是努力天天練習，更精進自己跳舞還不夠厲害，會努力精進。

青年局長侯佳齡說，這屆賽事邀請了多位國際知名的霹靂舞選手參賽及評審，以確保比賽的公正性和專業性。

 加拿大籍評審Dyzee分享很難得看到10對10的團體競賽，顯見主辦單位的用心安排，本次辦在桃園對於國際及各地遠道而來的參賽者很友善且方便，此外國際參賽隊伍與台灣隊伍的不同文化相互碰撞，讓競賽變得更加有趣。 

金志聿表示，透過辦理競技賽事，將臺灣優秀青年及菁英聚集一堂，藉由比賽互相激發熱情與活力，並藉此拓展參與者國際觀，推動桃園青年在地街舞風氣及帶動周邊觀光效益

霹靂舞

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