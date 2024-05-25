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霹靂舞／WBC Asia Final桃園登場 2on2台灣Sniper Force惜居亞軍

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞（Lego Sam）（前）印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）（後）合力拿下2 on 2的冠軍。（桃園市政府青年事務局）
馬來西亞（Lego Sam）（前）印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）（後）合力拿下2 on 2的冠軍。（桃園市政府青年事務局）

2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force可惜拿下亞軍，由印尼馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，桃園地主隊City 4完成衛冕。

「2024 WBC Asia Final 亞洲決賽」有來自世界各地高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10個國家、地區，200組以上選手來台較勁。

經過一整天的激戰，最受矚目的2 on 2決賽，由馬來西亞雷戈（Lego Sam）和印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）對決台灣的Bboy Taower、維尼搭檔。

只可惜台灣隊以些微票數落敗，Bboy Taower在接受媒體聯訪時表示，心情非常開新，能闖進決賽算是有點運氣成分，但應該可以表現的更好一點，「雖然我和搭檔都是同一舞團的，但這是我們第一次搭檔比2對2的賽事。」

Bboy Taower透露，自己練習霹靂舞已經23年，原本自己也有亞、奧運夢，但後來因為一些原因就被迫放棄，「霹靂舞進入到亞奧運確實對國內的風氣有點提升，但還是和我想像的有些差距。」

桃園市政府青年事務局局長侯佳齡（中），宣布2on 2的冠軍組合，只可惜台灣隊屈居亞軍。（桃園市政府青年事務局提供）
桃園市政府青年事務局局長侯佳齡（中），宣布2on 2的冠軍組合，只可惜台灣隊屈居亞軍。（桃園市政府青年事務局提供）

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，桃園市府一直都很支持年輕人的活動，加上霹靂舞現在列入亞奧運項目後，更需要積極推廣，「這是桃園首度舉辦國際的霹靂舞賽事，看到現在的人潮，確實很受到歡迎。」

侯佳齡透露，桃園市政府不只有霹靂舞，對於所有年輕人的文化都很支持，「像是嘻哈文化、塗鴉文化我們都很支持。」

拿下2 on 2的冠軍的馬來西亞、印尼聯軍，其中西亞雷戈笑說，決賽應該可以表現的更好一些，只是比賽前的等待時間有點久，「對於霹靂舞選手來說，不但身體會冷掉，腦子也會一直亂想。」

有趣的是，西亞雷戈和卡薩瓦茲過去都是賽場上互相PK的對手，這次卻首度搭檔出賽。卡薩瓦茲表示，回去可能還要多練習，「自己也有亞奧運夢，但是國家的資源和支持比較少，所以對選手來說就會比較辛苦。」

印尼 奧運 年輕人 桃園 馬來西亞

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