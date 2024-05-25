快訊

燒肉粽事件翻版？2樓窗台清垃圾失足壓死路人 男遭依過失致死送辦

抗議國會改革…傳挺綠網友欲肉搜黃國昌家人 衛福部官員示警

有機會？超商前架黑布阻拍富士山美景 町長親曝「撤除1前提」

定向越野／大專錦標賽嘉義登場 國防大學包辦雙料冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國防大學梁宇琪（右3）首度拿下大專公開女子組冠軍。圖／大會提供
國防大學梁宇琪（右3）首度拿下大專公開女子組冠軍。圖／大會提供

113年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天於嘉義北香湖公園舉行，共有近200名大小選手參賽，人數也創下這項比賽疫情以來最多的一次，甚至還有香港、澳門和日本學生參賽，中正大學賴賢鴻雖然完成個人5連霸，但國防大學在定向一姐梁宇琪首度奪下大專公開女子組冠軍領軍下，首度包辦大專公開和一般組雙料團體冠軍，儼然已經成為台灣定向越野的大專第一強校。

大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽，除了有分大專公開、一般男、女子組4組之外，由於與全國排名賽合辦，還設有菁英、公開男、女子組及分齡組共多達37個組別，今年人數比去年還多，而且場地從去年南投中興新村再移到嘉義市中心的北香湖公園舉行，負責規劃道的前國手林冠宇說：「總行程大約在3.5到4公里左右，因為在公園內舉行，路線平坦，對於選手的路跑能力影響很大。」

甫於上個月剛在NGBC 2024 定向越野挑戰賽包辦公開男、女組總冠軍的國防大學這次表現也相當搶眼，在台灣定向一姐、去年冠軍黃敏惠赴國外實習未參賽下，國防大學大二生梁宇琪今以20分56秒完賽，生涯首度拿下大專公開女子組冠軍，她很開心的說：「可能前一陣子因為要比全大運田徑女子七項的比賽，所以，有認真多練了一點，雖然最近剛好是期末考，但感覺狀況還不錯，最後雖然有1、2點沒跑好，幸好有即時調回來。」

在梁宇琪的領軍下，國防大學這次有最多的學生20人、教官5人參賽，除了梁宇琪外，梁竹君也以22分21秒拿下大專公開女子組亞軍，5名教官也斬獲了男子50歲組、男子40歲組雙冠，不僅成功守住去年的大專一般組團體冠軍，今年也在大專公開組擠下人數較少去年團體冠軍中正大學，首度完成囊括大專公開、一般組團體雙料冠軍的霸業。

在大專公開男子組表現最搶眼，自然是已經升到中正大學碩士班的賴賢鴻，雖然賴賢鴻以路跑為主，但唯獨每年都會參加大專賽，他說：「除了想衛冕之外，就是幫中正大學多拿點團體分數。」

果然賴賢鴻最終以全場最佳的17分55秒拿下冠軍達成5連霸的紀錄，他說：「未來還是會以路跑為主，我現在就像是學生身份的職業路跑選手，短期目標是希望在今年台北馬可以跑進70分鐘內，終極目標就是希望能不斷挑戰自己的極限。」

國防大學包辦今年大專公開和一般團體雙料冠軍。圖／大會提供
國防大學包辦今年大專公開和一般團體雙料冠軍。圖／大會提供

全大運 挑戰賽 田徑

延伸閱讀

嘉義次醫療區域重劃縣市兩樣情 市不滿要增病床、縣滿意認為公平

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

2024嘉義咖啡節 舊監獄宿舍群「植感」登場

嘉義咖啡節18日舊監獄宿舍群登場 「植感」傳遞永續

相關新聞

日內瓦網賽／吞敗還傳健康問題 約帥談衛冕法網：我很擔心...

現任球王約克維奇（Novak Djokovic）日前在ATP250等級的日內瓦男子網球賽意外落馬，3盤不敵捷克好手馬哈奇（Tomas Machac），飲恨止步4強賽，對於接下來的法網來說顯然不是好預兆

霹靂舞／WBC Asia Final桃園登場 2on2台灣Sniper Force惜居亞軍

2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force可惜拿下亞軍，由印尼、馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，桃園地主隊Ci

定向越野／大專錦標賽嘉義登場 國防大學包辦雙料冠軍

113年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天於嘉義北香湖公園舉行，共有近200名大小選手參賽，人數也創下這項比賽疫...

自行車／邁向成功之路今台南登場 車友一同輪轉山海圳

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於今天在正統鹿耳門聖母廟舉辦「邁向成功之路」活動，除了舉辦十分吸睛的COSPLAY...

法網／納達爾迎最後一舞 首輪對手澤瑞夫：盼他是最佳狀態

西班牙「蠻牛」納達爾將在法網首輪強碰德國好手茲韋列夫，素有紅土天王之稱的納達爾19年來共在法網摘下14冠，但再添一筆難度...

桌球／WTT太原挑戰賽莊智淵8強止步 台灣女雙遠征巴西晉4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT太原挑戰賽男單8強賽，以1比3敗給中國選手梁靖崑；至於在南半球巴西奮戰的台灣組合鄭先知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。