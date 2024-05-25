定向越野／大專錦標賽嘉義登場 國防大學包辦雙料冠軍

113年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天於嘉義北香湖公園舉行，共有近200名大小選手參賽，人數也創下這項比賽疫情以來最多的一次，甚至還有香港、澳門和日本學生參賽，中正大學賴賢鴻雖然完成個人5連霸，但國防大學在定向一姐梁宇琪首度奪下大專公開女子組冠軍領軍下，首度包辦大專公開和一般組雙料團體冠軍，儼然已經成為台灣定向越野的大專第一強校。

大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽，除了有分大專公開、一般男、女子組4組之外，由於與全國排名賽合辦，還設有菁英、公開男、女子組及分齡組共多達37個組別，今年人數比去年還多，而且場地從去年南投中興新村再移到嘉義市中心的北香湖公園舉行，負責規劃道的前國手林冠宇說：「總行程大約在3.5到4公里左右，因為在公園內舉行，路線平坦，對於選手的路跑能力影響很大。」

甫於上個月剛在NGBC 2024 定向越野挑戰賽包辦公開男、女組總冠軍的國防大學這次表現也相當搶眼，在台灣定向一姐、去年冠軍黃敏惠赴國外實習未參賽下，國防大學大二生梁宇琪今以20分56秒完賽，生涯首度拿下大專公開女子組冠軍，她很開心的說：「可能前一陣子因為要比全大運田徑女子七項的比賽，所以，有認真多練了一點，雖然最近剛好是期末考，但感覺狀況還不錯，最後雖然有1、2點沒跑好，幸好有即時調回來。」

在梁宇琪的領軍下，國防大學這次有最多的學生20人、教官5人參賽，除了梁宇琪外，梁竹君也以22分21秒拿下大專公開女子組亞軍，5名教官也斬獲了男子50歲組、男子40歲組雙冠，不僅成功守住去年的大專一般組團體冠軍，今年也在大專公開組擠下人數較少去年團體冠軍中正大學，首度完成囊括大專公開、一般組團體雙料冠軍的霸業。

在大專公開男子組表現最搶眼，自然是已經升到中正大學碩士班的賴賢鴻，雖然賴賢鴻以路跑為主，但唯獨每年都會參加大專賽，他說：「除了想衛冕之外，就是幫中正大學多拿點團體分數。」