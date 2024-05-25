自行車／邁向成功之路今台南登場 車友一同輪轉山海圳

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於今天在正統鹿耳門聖母廟舉辦「邁向成功之路」活動，除了舉辦十分吸睛的COSPLAY踩街嘉年華之外，同時也號召上百位來自各地的自車行車友們，一起騎上單車，邁向成功之路。

古都台南處處可見以「成功」相關的地名，今年是台南建城400年，正好也是鄭成功400歲，因此雲嘉南管理處特別在有台灣紫禁城之稱的正統鹿耳門聖母廟舉行「邁向成功之路」活動，一方面舉辦COSPLAY踩街嘉年華，邀請全台各地的coser們，以古裝扮像齊聚廟埕廣場，來一場濃濃古早味的踩街遊行活動，另外號召各地自行車友們，一起從聖母廟出發，要一路邁向成功。

為了表示一定會成功的信念，車友們先在廟內廣場的「成功」字型旁拍照合影，並以宏亮的口號宣示，「2024邁向成功」。隨後在台南海事學校鼓隊的擊鼓聲中，正式出發。

雲嘉南管理處處長許宗民也以古扮裝像登場，還跟著車隊一同出發，他致詞時表示，台南是台灣古都，尤其各種廟宇更是隨處可見，今天能夠在這麼莊嚴的聖母廟內舉辦活動，感謝廟方的大力支持與協助，同時也感謝大家的熱情參與，「心誠則靈」相信大家今天的活動一定能夠順利圓滿，大家也一定能有志竟成，邁向成功。

主辦單位安排車友們從聖母廟出發後，經過四百年前先人登陸上岸的山海圳，經過台江內海，走過安平堤頂自行車道，前往四草大眾廟，在這裡，車友們搭上竹筏遊覽有「台版亞馬遜」之稱的綠色隧道，飽覽這裡特殊的生態景觀，接下來再騎車前往鄭成功紀念公園，看看當年鄭成功上岸處，跟著先人的足跡，一齊邁向成功，最終再回到終點聖母廟。

活動圓滿結束，管理處許宗民處長也和車友們相約，6月1日世界自行車日、另外還有9月7日，歡迎大家再來台南騎自行車。9月7日，要帶著大家騎往台灣極西點的國聖港燈塔，希望大家一起來「騎福極西點」，再帶大家瀏覽一下，不一樣的台南風光。