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法網／納達爾迎最後一舞 首輪對手澤瑞夫：盼他是最佳狀態

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
西班牙「蠻牛」納達爾將在法網首輪強碰德國好手澤瑞夫。 歐新社
西班牙「蠻牛」納達爾將在法網首輪強碰德國好手澤瑞夫。 歐新社

西班牙「蠻牛」納達爾將在法網首輪強碰德國好手澤瑞夫，素有紅土天王之稱的納達爾19年來共在法網摘下14冠，但再添一筆難度頗高，恐在法網迎向最後一舞，留下無與倫比的成就與聲譽。

法新社報導，納達爾（Rafael Nadal）坐擁22座大滿貫賽冠軍，第1座就是2005年青少年時期在法國網球公開賽奪下。今年6月3日，納達爾將迎接他的38歲生日。

一度位居世界球王的納達爾目前世界排名276，去年1月以來，因為臀部受傷和肌肉撕裂，只打了15場比賽。

納達爾今年在法網未列種子球員，首輪對手將是世界排名第4的澤瑞夫（Alexander Zverev），預定27日對決。

同樣贏過大滿貫賽的瑞士好手瓦文卡（Stan　Wawrinka）和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）本週曾與納達爾練球。

瓦文卡說納達爾「一如既往地強」，梅德維夫則坦言他「很高興沒有對上」納達爾。

澤瑞夫在紅土場上6次交手只打敗過納達爾1次，不過近日在羅馬大師賽封王，氣勢正旺。

澤瑞夫抵達巴黎後說：「在我看來，我要迎戰顛峰的納達爾。這就是我對他的期望。我期盼他處於最佳狀態。」

梅迪維夫 法網 納達爾

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