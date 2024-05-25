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撞球／9號球王領軍對決 台菲5對5對抗賽27日開打

中央社／ 台北25日電

由台灣品牌Fullcan Sports主辦的9號球5對5台菲對抗賽將於後天（27日）登場，地主隊精銳盡出，包括柯秉逸、柯秉中兄弟檔在內共有4名前WPA球王，力抗來台踢館的菲律賓軍團。

這場台菲對抗賽獲得Matchroom WNT （World Nine-ball Tour，世界9號球巡迴賽）支持，將在新北蘆洲晶贊宴會廣場開打，總獎金2.35萬美元（約台幣76萬元），冠軍隊伍可獲1.5萬美元（約台幣48萬元）獎金。

台灣代表隊幾乎囊括一時之選，包括「撞球王子」柯秉逸、「小王子」柯秉中、「火雲邪神」張榮麟、「玉面飛龍」張玉龍以及「港都魔獸」吳坤霖，全隊共包括4名前WPA（World Pool-Billiard Association，世界撞球總會）球王。

來台的撞球強國菲律賓陣容也相當吸睛，由前世界排名第1前球王拜多（Carlo Biado）領軍，隊員包括喬漢（Johann Chua）、亞瑞納（James Aranas）、伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）等頂尖名將，另外值得注意的20歲超級新星雷加拉瑞歐（Bernie Regalario）也將隨隊來台。

Fullcan Sports 的執行長馬文（Marvin W.）接受媒體聯訪時表示，去年11月以及今年1月的2場台北職業撞球公開賽，在YouTube上都吸引超過20萬人觀看，這次的賽事一定會非常成功。

Matchroom 執行長艾蜜莉（Emily）則提到，非常開心看到CPBA、Fullcan Sports、Marboys等企業不遺餘力的主辦更多不同類型的9號球賽事，提供了選手更好的國際舞台與競技環境。

比賽形式將包含團隊5對5、「單打賽」、以及「雙打賽」3種，從5月27日一連3天開打，每天進行4場賽事，比賽採用WNT規則搶7、輪流衝球，每位選手每天都必須出賽。

張榮麟 柯秉逸

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