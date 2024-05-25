桌球／WTT太原挑戰賽莊智淵8強止步 台灣女雙遠征巴西晉4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT太原挑戰賽男單8強賽，以1比3敗給中國選手梁靖崑；至於在南半球巴西奮戰的台灣組合鄭先知與簡彤娟闖進女雙4強。

43歲的莊智淵本週征戰在中國太原舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，前2輪1局未失、前進8強賽，今天碰上世界排名第4的中國好手梁靖崑，過去4度對戰，莊智淵僅在2022年布達佩斯冠軍賽拿下1勝，最近2次碰頭都被直落3橫掃。

莊智淵今天開賽似乎還在適應，首局以0比11讓出，次局以11比9扳回一城，第3局浪費最多領先4分機會，梁靖崑後段以5比0攻勢超車，以11比9再拿1局。

莊智淵遭逆轉後士氣受挫，第4局開局以0比5落後，後續無力扭轉局勢，以2比11落敗。

另一場男單8強賽，目前世界排名第32、19歲小將高承睿對手為法國選手李布隆（Alexis Lebrun），雙方初次交手是在今年3月仁川冠軍賽，當時高承睿以1比3落敗。

睽違近2個月再度碰頭，高承睿也未能突圍，以局數0比3落敗。

至於在南半球巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的WTT挑戰賽，鄭先知與簡彤娟在女雙賽事，首輪以3比0過關後，8強賽因斯洛伐克組合芭拉佐娃（Barbora Balazova）與拉博索娃（Ema Labosova）退賽，兵不血刃、直接晉級4強。