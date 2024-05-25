日內瓦網賽／吞敗還傳健康問題 約帥談衛冕法網：我很擔心...

現任球王約克維奇（Novak Djokovic）日前在ATP250等級的日內瓦男子網球賽意外落馬，3盤不敵捷克好手馬哈奇（Tomas Machac），飲恨止步4強賽，對於接下來的法網來說顯然不是好預兆，除此之外，約克維奇近期在比賽中身體也驚傳有不適狀況，自己也好擔心。

近日約克維奇在日內瓦男網賽挑戰本季首次打進決賽，但在首盤結束後便接受了醫療暫停，他透露自己過去2天一直深受胃病困擾，「胃部和健康方面的感覺都十分糟糕，這不是個美好的夜晚。」約克維奇首盤取得4：1領先後連輸5局，雖然第2盤連拿6局扳回一城，但在終盤1：0後罕見連丟6局，提前結束日內瓦之行。

約克維奇今年起步不順，本賽季尚未收穫1冠，這是他自2018年後首度有如此長的金盃乾旱期，近期約克維奇狀態顯然還沒好轉，對於將挑戰法網衛冕冠軍的他而言絕非好消息，「我當然很擔心，因為我今年打得一點都不好，我在各地打過一些不錯的比賽，但事實就是這樣，你必須接受它。」

約克維奇說：「但這場勝利是馬哈奇應得的，說實話，我不知道該如何看待這場比賽，我想忘記它，接著繼續前往巴黎。」在日內瓦期間，約克維奇成為繼費德勒（Roger Federer）和康諾斯（Jimmy Connors）後，第3位拿下1100勝的球員，但這依然難以紓解約克維奇的擔憂，今年約克維奇的戰績僅為14勝6敗。

約克維奇表示：「我得有更好的感覺，現在這樣讓我無法享受在球場上，也無法專注於網球，我只是希望能保持健康，為比賽做準備。」約克維奇將挑戰生涯第4座法網冠軍。