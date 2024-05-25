足球／鼓勵小球員追夢 本田圭佑稱台足基礎設施待提升

日本足球巨星本田圭佑在今天展開第二度訪台行程，並在個人創辦的「4對4足球賽」的推廣活動中親自下場小試身手，讓現場小球員、粉絲大飽眼福，談到近年積極投入基層足球的推廣，本田圭佑也認為台灣足球目前在基礎設施上仍有不少提升空間，這是國家與足球界需要一同努力的方向。

曾3度代表日本「藍武士」參加世界盃足球賽的本田圭佑，在從球員身分退役後除了一度執掌柬埔寨國家隊兵符，還創辦「4對4足球賽」並積極將其推廣至亞洲各國，而這次他也為了推廣「4對4足球賽」，繼2016年後再度訪台。

對於這次來台行程安排，本田圭佑坦言除了參與推廣活動外並沒有特別計畫，也歡迎大家向他推薦台灣美食，而他也透露有聽說好友林書豪目前也在台灣打球；在2019年林書豪於暴龍隊奪冠後，林書豪就曾在個人社群上分享與本田圭佑的合照和交流過程。

談到給予台灣足球發展的建議，本田圭佑也強調自己在8年前訪台時就曾提過，台灣有2000多萬人口，也擁有很棒的商業設施，但卻沒有太多的足球基礎設施與場地，這將會導致足球的發展遭遇困難，儘管這是一個很單純的問題，但卻需要國家與台灣足球圈一起投入，而他也很樂意為台灣足球貢獻一份心力。

而今天活動中本田圭佑也親自下場與小球員切磋，談到給予小球員的建議時，擁有豐富旅外經驗的本田圭佑也說：「看得出來大家訓練都相當認真，也很有潛力，未來也可以跟家人好好討論是否可以往海外發展，儘管這將會很辛苦，但如果想要成為職業球員，就必須大膽地去挑戰、追夢。」