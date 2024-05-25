體操／世界挑戰賽瓦那站 唐嘉鴻單槓資格賽第1晉級

持續備戰巴黎奧運的「亞洲貓王」唐嘉鴻，凌晨在國際體操總會（FIG）世界挑戰賽瓦那（Varna）站單槓資格賽，搬出6.3分難度的套路，以14.850分排名第1，挺進決賽。

唐嘉鴻去年2月左腳阿基里斯腱斷裂後，不到7個月時間就在國際賽復出，並在今年巴黎奧運資格賽暨世界盃系列賽4站賽事中，狂掃3金，也確定連2屆前進五環殿堂。

距離奧運僅剩約2個月，唐嘉鴻近期前往歐洲移訓，並以賽代訓，這次在保加利亞舉行的世界挑戰賽瓦那（Varna）站，單槓資格賽先拿出6.3分難度的套路，並獲得14.850分，以第1名之姿晉級。

教練翁士航在這次歐洲行為唐嘉鴻在保加利亞、斯洛維尼亞共安排參加3場賽事，希望增加歐洲評審印象分，並獲得認可，以提升唐嘉鴻在奧運奪牌機會。