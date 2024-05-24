TSR機車錦標賽第二站26日登場 Bike A組12位精英對決
經過上個月在台南安定的開幕戰後，受人矚目的2024年TSR全國機車錦標賽即將在26 日移師至彰化溪湖K1賽車場進行激烈的第二站，除了等級最高的Bike A組12位頂級車手較勁外，包括網紅昆娜、全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅和兩位國小生邱羣洋、邱羣浩都將在Bike C組展露身手，參賽人數多達200多人直逼開幕站人數。
全國機車錦標賽第二站將於26日下午1點正式開賽，比賽場地彰化溪湖K1賽車場，具備有三條高速直線，對於選手們在速度掌控、煞車點拿捏的能力，以及車隊在車輛動力改裝、調教方面的技術，都將是一大考驗。
等級最高的Bike A組匯聚了來自台灣與泰國的12位頂尖選手與車隊，個個身經百戰、實力堅強。其中，去年在Bike B組奪得佳績的孫國鈞選手，今年首度升級挑戰Bike A組，能否一舉突破自我，值得期待。
Bike B組則有35位好手同場較勁，包括去年在C組獲得所有分站冠軍的范成康、以及去年與范成康激盪出精彩賽事的鐘蜂棋等選手。此外，速克達組選手曾竣臨、最強高中生蔡永順也將跨界挑戰Bike B，而台中太平山道之王顏昭義也將首度登上TSR賽場。
Bike C組是檔車組的入門級別，第二站吸引了52位男女老少選手參賽。其中，網紅昆娜將與眾多男選手一較高下；另外，兩位國小生邱羣洋、邱羣浩也將攜手出擊，而全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅選手，也將在賽場上展現老將風範>
4MB（mini bike）組別今年備受矚目，主要原因是國內摩托車大廠引進了義大利知名Mini Bike車廠Ohvale進軍台灣，並直接投入賽事。為了鼓勵更多新人投入摩托車賽事，TSR賽事在每一站都會舉辦125 D新手組的比賽。在開幕戰跑出驚人成績的賴彥呈，本場賽事能否再創佳績？此外，是否又會有潛力新秀在賽場上嶄露頭角？也讓大家拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言