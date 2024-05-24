自行車／俄羅斯戶外運動網紅Lena完成台灣東北雙塔自行車挑戰

自行車運動已成為近年來響應節能減碳最收歡迎的旅遊方式，北海岸更是喜愛自行車運動的經典騎行路線。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長期推動自行車旅遊，昨天及今天（23、24日）舉辦為期兩天的踩線團，邀請知名YouTuber「旅遊真台灣」，來自俄羅斯的Lena與Patrick、與國內旅遊業者及自行車車隊代表體驗雙塔漫遊的自行車行車。

行程由從福隆車站出發，一次搜集台灣極東三貂角燈塔以及極北點富貴角燈塔，並且以15公里的速度欣賞北海岸沿途多變的地質海景，走訪了台灣最東的漁村馬崗漁港及在野柳瑪鍊居體驗傳統的漁村生活，來自俄羅斯的Lena直呼這次的自行車旅行太特別了，真的有些風景開車太快，只有自行車才能慢慢欣賞與走進巷弄間體驗。

除了騎行在北海岸的體驗外，Lena在白沙灣遊客中心嘗試了自行車虛擬體驗如同騎在北海岸般的情境令她印象深刻，直呼也要邀請其他國家的朋友一起連線騎這條美麗的皇冠海岸。

北觀處副處長施宗泓表示，這套軟體打破地域的限制，世界各國的車友都可以在Rouvy軟體找到北海岸經典騎乘路線，已超過30個國家的車友在各個國家體驗過北海岸的自行車路線。

北觀處長期推動自行車旅遊，除了自行車聖地台灣極北點富貴角燈塔外，四大自行車道，包括外木山、萬金、灣塔、雙灣，串連了北海岸沿途的美景；新北市五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里到基隆，綿延的皇冠海岸觀光圈豐富了食宿遊購行豐富的選擇。

施宗泓表示，北觀處將於6月1日舉辦世界自行車日響應活動邀請車友體驗自富貴燈塔到淺水灣為今年度自行車旅遊活動揭開序幕，並舉辦為期四個月的自主認證活動，邀請民眾以自行車體驗北海岸從基隆、萬里、金山、石門、三芝沿途的自然風光與風土人情。