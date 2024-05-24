足球／中華男足27日集訓備戰 北田草皮養護漸見成效 

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於6月6日在台北田徑場舉辦，中華男子足球國家代表隊將在主場對決阿曼男子足球國家代表隊，由總教練懷特所率領的國家隊集訓，將於27日開始於高雄展開，而身為主場主辦單位的中華足球協會，持續針對台北田徑場的賽事場地進行草皮優化，以期讓兩隊球員在安全且舒適的比賽場中盡情發揮。

中華男足27日於高雄展開集訓，台灣隊長陳柏良確認回台全程參與集訓，其他確認參賽的旅外球員有殷亞吉、蔡立靖、岳明峰。集訓期間將於6月1日楠梓足球場安排一場公益活動，由國家隊球員教導小朋友踢球，讓足球種子向下扎根，培育未來的足球希望。

中華足協從今年4月起即針對此次賽事場地台北田徑場進行草皮和土壤的養護和改善，期間遇到場地頻繁使用和春雨不斷的影響，讓整體養護工程難度提升。自20日到台灣國際田徑公開賽舉辦前，有一周時間無活動使用場地，趁此空檔，中華足協及台北市政府體育局更積極與專業團隊研討與實作，夜以繼日與時間賽跑，在場地休憩期讓土壤和草皮達到最好的養護效果。

本次賽事門票已於UDN售票網發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200元，購買20張以上團體票價可享8折優惠。