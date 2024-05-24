健美健身／IFBB經典國際賽Mr.Universe 中華隊獲1金1銀2銅

IFBB國際健美總會於1948年創立的著名經典賽事Mr.Universe環球先生國際錦標賽，今年在中國大陸成都舉辦，中華民國健美健身協會也帶領4位國手參加，獲得1金1銀2銅的優異成績。

今年參賽的4位國手分別為吳金龍、陳學林、雷智安、許峰碩。健美項目由陳學林、吳金龍包辦1金2銅，男子古典形體則由年輕小將許峰碩搶得1銀及第四，男子形體國手雷智安取得第六。

中華健美健身協會副秘書長羅世傑表示，IFBB國際健美總會的經典賽事環球先生的Mr.Universe 在全球已行之多年，歷任最有名的環球先生就是國際巨星阿諾史瓦辛格，也帶動歐美健美健身風潮，協會配合政府政策積極爭取國際賽來台舉辦，提升國內健美健身視野。

中華健美健身協會理事長許安進特別致電祝賀中華台北健美國家代表隊，並指示秘書長陳緯哲代表頒發獎金鼓勵中華健兒再接再厲，慶功宴上也特別邀請馬來西亞健美協會理事長Edmund組隊來台參與賽事。

健美項目陳學林（中）、吳金龍（右）獲1金1銅，左為披銀的中國大陸選手。圖／中華健美健身協會提供

中華健美健身協會秘書長陳緯哲（左起）、國際裁判衣思訓、馬來西亞主席Edmund、陳學林、副秘書長羅仕傑，相見歡。圖／中華健美健身協會提供