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新北157名選手出征113身障運 羽球吳于嫣挑戰女單連霸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）致贈加菜金給受領選手李協興（右）。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左）致贈加菜金給受領選手李協興（右）。記者江婉儀／攝影

113年全國身心障礙國民運動會5月25日至28日在南投登場，新北市體育局今在板橋第一運動場，舉辦新北市代表隊授旗典禮，由市長侯友宜授旗予羽球選手吳于嫣，領軍新北代表隊157名選手，參加14項運動種類競賽，吳于嫣從國小5年級接觸羽球，歷年表現優異，今年將挑戰羽球女單組連霸。

吳于嫣天生有軟骨發育不全症，導致身材嬌小，目前就讀新北高中一年級，是羽球肢障組選手，去年代表中華隊參加杭州亞帕運獲得女雙銀牌、女單銅牌，在上屆身障運拿下女單金牌，今年也參加羽球女單組比賽。

吳于嫣表示，第一次接觸羽球是國小5年級，當時參加小比賽就拿到金牌，從此對羽球產生興趣，也為生活增添很多樂趣。一開始覺得球場很大，很多球都打不到，但她不氣餒，靠提升速度，用球拍長度輔助接球。這是她第三次參加身障運動會，希望自己不要太緊張，能發揮訓練時的水準，不要輕敵。

受領加菜金代表選手是視障跑者李協興，本身是視障馬拉松選手，曾獲得今年2024新北市萬金石馬拉松視障組第二名，個人第一次參加身障運，轉戰田徑中距離800公尺、1500公尺比賽，有望為新北市摘下獎牌。

體育局表示，桌球比賽在16日提前開賽，由巴黎帕運國手陳柏諺打頭陣，代表隊在桌球就拿下9金2銀7銅的好成績。陳柏諺目前讀海山高中2年級，是全中運和身障運的雙棲選手，也是台灣首位取得巴黎帕運參賽權的選手，在本屆身障運奪得桌球MS11級男單金牌，同時與搭檔王浩昕拿下MD22級男雙金牌。

另外，最強桌球阿嬤盧碧春一人就拿下女單、女雙及混雙3面金牌，目前還有游泳比賽提前進行中，截至23日新北已拿下17金5銀7銅，總獎牌數累計29面。

侯友宜表示，市府也將身障運的參賽獎勵金提高到金牌9萬元、銀牌4.5萬元、銅牌3萬元，新北市將要舉辦下一屆115年身障運動會，在28日從南投縣府接下身障運會旗後，即刻全面啟動籌備工作，以「友善新北舞動平權」為主軸，規畫舉辦超過20項運動種類競賽，打造優質無障礙比賽環境，希望帶給全國身障運動選手絕佳的競技舞台。

新北市體育局今在板橋第一運動場，舉辦新北市代表隊授旗典禮，由市長侯友宜（左）授旗予羽球選手吳于嫣（右）。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今在板橋第一運動場，舉辦新北市代表隊授旗典禮，由市長侯友宜（左）授旗予羽球選手吳于嫣（右）。記者江婉儀／攝影
113年全國身心障礙國民運動會5月25日至28日在南投登場，新北市體育局今在板橋第一運動場，舉辦新北市代表隊授旗典禮。記者江婉儀／攝影
113年全國身心障礙國民運動會5月25日至28日在南投登場，新北市體育局今在板橋第一運動場，舉辦新北市代表隊授旗典禮。記者江婉儀／攝影

帕運 桌球 羽球

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