法網／好硬！納達爾首輪碰強敵澤瑞夫 約克維奇：有趣的對決

2024年法國網球公開賽將在5月26日點燃戰火，今天籤表正式出爐，眾所矚目的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）賽程難度超高，首輪就要對決剛在羅馬大師賽奪冠的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

納達爾生涯擁有14座法網冠軍，去年因傷未參賽，這次首輪要面對2022年的4強對手澤瑞夫，澤瑞夫當時腳踝扭傷退賽，經歷長時間復健才找回身手，上周在羅馬大師賽封王，被視為本屆奪冠熱門，雙方生涯10次對決，納達爾拿下7勝。

塞爾維亞球王約克維奇也注意到籤表，他受訪時說：「我期待看見這場比賽，肯定是有趣的對決。澤瑞夫目前狀態很好，剛贏下羅馬大師賽，納達爾則不是我們熟悉的他，讓我們拭目以待！」

除納達爾與澤瑞夫外，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和拿過3座大滿貫的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）也將在首輪正面交鋒，令許多球迷相當期待。