巴黎奧運中繼站升級 再租運動中心供台灣選手使用

體育署在巴黎奧運設立中繼站提供選手更完善後勤服務，今天更由駐法代表吳志中和勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜瑪完成簽署，台灣將可免費租借市立運動中心，讓選手服務更升級。

巴黎奧運將於7月26日開幕，台灣比照過去模式設置中繼站，除了今天正式簽約租用的市立運動中心外，還租用了一間診療室以及一間可以明火烹煮台灣道地家鄉味食材的民宿。

體育署在去年4月及今年1月分別赴巴黎2度考察，最後署長鄭世忠拍板定案，請託駐法代表處幫忙聯繫，希望能租借勒瓦盧瓦市市立運動中心，讓台灣選手使用，而3月27日勒瓦盧瓦市議會更以全票通過，將其運動中心免費租借給台灣代表隊使用。

就在今天吳志中和勒瓦盧瓦市市長杜瑪（AgnesPottier-Dumas）完成簽約後，這間運動中心在巴黎奧運期間將會成為台灣柔道、羽球、拳擊等3種運動的訓練場地，另外也將提供所有選手前往進行重量訓練。

據了解，勒瓦盧瓦市運動中心原本有多個國家爭相想要租用，但市長杜瑪願意如此支持台灣，全因背後有個小故事。

早在去年台灣考察團首度參訪巴黎時，就曾在塞納河畔巧遇杜瑪和她的先生一起遛狗散步，當時台灣參訪團人員曾上前相談甚歡，且雙方都留下好印象，但並不知道對方就是勒瓦盧瓦市市長，後來再度相遇才知道原來大有來頭。

鄭世忠接受中央社訪問時表示，這次特別感謝外交部、駐法國代表處全力協助，強化巴黎奧運後勤支援服務，現已由國訓中心與運科中心統籌規劃部署賽前訓練及比賽期間相關支援服務，希望能助台灣代表隊選手一臂之力。