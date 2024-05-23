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馬來西亞羽賽／周天成31分鐘宰對手 晉男單8強

中央社／ 台北23日電
我國好手周天成。法新社
我國好手周天成。法新社

超級500等級的BWF馬來西亞羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天僅用了31分鐘，就以21比14、21比5擊敗日本的高橋洸士，晉級8強，繼續鞏固自己的奧運種子席次。

周天成在上週的泰國羽球公開賽闖進4強，本週的世界排名上升到第13名，如願擠進奧運預賽分組的種子席次，目前積分也僅落後給第12名的新加坡好手駱建佑716分，恰好駱建佑本站又首輪出局，讓周天成有機會繼續提升世界排名。

根據目前公布的巴黎奧運羽球參賽名單，男單共41人參賽會分成13組，因此世界排名前13的球員就可成為各組的種子球員，避免提前遭遇頑強對手。

周天成今天是生涯首戰世界排名第56的高橋洸士，首局開打周天成一度以1比5落後，但隨後反擊一波12比2的攻勢，反以13比7領先，接著越打越順手輕鬆收下首局。

已經掌握對手節奏和打法的周天成，第2局開賽毫不留情連得11分，進入技術暫停，被打趴的對手毫無招架之力，最終單局僅獲得5分，讓周天成輕鬆直落2收下勝利、闖進8強。

周天成在8強的對手將是現任球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），儘管周天成生涯對戰以4勝18敗居劣勢，但2人最近一次交手是在今年的湯姆斯盃8強，當時周天成3局大戰擊敗安賽龍，最終也率領台灣男子羽球隊獲勝晉級4強，寫下史上最佳的銅牌成績。

除了周天成在男單傳出佳績外，女雙宋碩芸、余芊慧，則驚喜以21比18、20比22、21比14扳倒大會第7種子的印度組合喬里（Treesa Jolly）、戈比昌德（Pullela Gayatri Gopichand），同樣晉級8強。

周天成 安賽龍 巴黎奧運羽球

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