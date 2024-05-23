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體育署推新版媒合平台 女車神劉君眉獲贊助將赴歐參賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
女車神劉君眉（中）成為「體育運動贊助資料庫媒合平台」受贊助對象。記者劉肇育／攝影
女車神劉君眉（中）成為「體育運動贊助資料庫媒合平台」受贊助對象。記者劉肇育／攝影

為更有效推展企業或個人贊助體育運動業務，體育署將於6月上旬啟動新改版的「體育運動贊助資料庫媒合平台」，希望能更有效協助選手及團隊爭取民間贊助，其中已成為媒合平台受贊助對象的女車神劉君眉，近期也將前往歐洲參與2024 WSBK World WCR（世界超級摩托車錦標賽）賽事，為台灣爭光。

體育署將於6月上旬新改版的「體育運動贊助資料庫媒合平台」，未來除了可透過學校、地方政府、協會推薦受贈對象於平台曝光，新平台也將整合各條文的捐贈租稅優惠方案，提供線上化且便民的捐贈管道，讓運動員及運動員的贊助需求明確快速的傳達給企業和民眾，以提升民間贊助體育運動的意願進而增加媒合成功率。

在今天的記者會上，立法委員羅廷瑋也建議體育署除了提供前述法規捐贈誘因與改版新平台，可更積極主動地協助行銷曝光所有台灣之光的選手們，其中近期受到贊助的賽車運動選手劉君眉，在今年初取得2024 WSBK WorldWCR參賽資格，成為首位入選此賽事的台灣選手，並將在下月啟程歐洲參賽。

來自單親家庭的劉君眉在高中時期就到機車行半工半讀，而工作的車行假日會去參加機車比賽，第一次接觸摩托車比賽的她就像是拿到了另一扇門的鑰匙，讓她下定決心要當一個賽車手，近年她更是在國內與亞洲賽事中屢創佳績，甚至在今年成為我國首位取得WSBK World WCR參賽資格的選手。

劉君眉指出，過去在亞洲參加一場賽事的費用約落在40萬元，去年一整年參賽花費大約就在300萬元，她也笑稱過去沒有贊助時，經費來源就是房屋抵押貸款和家人全力支持，但這次前往歐洲的費用更是多到不敢細算，但仍期待能繳出佳績，為台灣爭光。

為支持劉君眉參賽，體育署已協助將劉君眉上架到目前的「體育運動贊助資料庫媒合平台」成為受贊助對象，後續也將於「i運動」社群平台「i運動人物誌」單元分享個項目優秀選手訓練參賽的心路歷程。

而明天下午體育署也將舉辦「體育運動企業贊助說明會」，解析各項體育運動贊助方案之優點及進行捐贈企業表揚儀式，歡迎各界企業共襄盛舉，成為選手最堅強的後盾。

體育署

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