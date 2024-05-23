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桌球／WTT挑戰賽莊智淵高承睿單打晉16強 雙打止步首輪

中央社／ 台北23日電
莊智淵。 路透
莊智淵。 路透

台灣選手莊智淵高承睿今天在WTT太原挑戰賽分頭闖進男單16強賽後，隨即在男雙首輪合體，可惜以1比3敗給香港組合何鈞傑與黃鎮廷，無緣8強，接下來將專注於單打賽事。

世界桌球職業大聯盟（WTT）本週在中國太原以及巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）兩地舉辦挑戰賽，台灣選手兵分二路參賽。

「師徒檔」莊智淵與高承睿今天在WTT太原挑戰賽男雙首輪迎戰世界排名第20的香港組合何鈞傑與黃鎮廷，前2局以8比11、11比5戰成平手。

台灣組合第3局浪費開局6比0領先大好機會，更一連錯過3個局點，讓對手以14比12逆轉搶下。

錯失搶先聽牌機會的台灣組合，第4局受到對手壓制，最終以4比11落敗。

有望攜手參加巴黎奧運的高承睿、莊智淵，目前男單世界排名分別為32名、33名，除了林昀儒之外，台灣隊另一席單打席位由誰出戰，還有變數。

高承睿稍早在男單首輪以局數3比1擊敗成都世大運金牌、中國選手周愷，而莊智淵則以直落3淘汰新加坡周哲宇，雙雙挺進16強。

至於同樣為奧運選拔拚戰的李昱諄，女單首輪以3比0力挫馬來西亞選手可人（Lyne Karen），接下來16強賽有一場硬仗要打，將碰上世界排名第14的日本選手平野美宇。

挑戰賽 莊智淵 高承睿

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