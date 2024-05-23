柔道／感受不同風格摔法 楊勇緯擬找蒙古選手陪練

「柔道男神」楊勇緯在奪得歷史性世界柔道錦標賽銀牌後，可望以頭號種子之姿前進巴黎奧運，教練劉文等表示，今天將飛往日本移地訓練，返台後規劃找來蒙古選手當陪練，感受不同風格摔法。

在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉辦的柔道世錦賽，為巴黎奧運的前哨戰，也是最後一場奧運積分賽，隨著台灣選手賽程告一段落，取得奧運資格選手大致底定。

根據規定，各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序取得參賽資格，其中亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

教練劉文等接受中央社記者訪問時表示，楊勇緯、連珍羚將靠著世界排名取得奧運席次，至於林真豪預期透過洲際配額獲得門票。

台灣柔道代表隊將以東京奧運原班人馬出征巴黎奧運，上屆獲得銀牌的楊勇緯有別於東奧是以男子60公斤級第8種子出賽，預計這次將榮膺頭號種子。

劉文等指出，奧運前8種子幾近底定，20歲喬治亞小將薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）靠著這次世錦賽摘金，可望躍居第2種子，韓國選手李夏林、日本好手永山龍樹預計分居第5、6種子，最終仍以國際柔道總會6月下旬公布名單為主。

至於楊勇緯奧運8強賽假想敵，劉文等推測，可能是俄羅斯選手中排名最高的阿卜杜拉耶夫（RamazanAbdulaev），接下來將朝這方向模擬備戰。

談到後續規劃，劉文等表示，今天與楊勇緯將搭機前往日本移地訓練，將在當地停留逾2個星期，隨即返台在國訓中心備戰，預計7月21日啟程前往法國巴黎。

為能維持訓練強度以及熟悉不同柔道風格，劉文等透露，特別請中華民國柔道總會找來2名年輕的蒙古選手擔任訓練員，感受有別於亞洲不同風格的摔法，並練習扭抱摔法，「若所有程序來得及，等我們回台時候，他們就能進駐國訓陪勇緯一起練。」