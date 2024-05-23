法網／汀恩最後一舞會外賽次輪止步 阿根廷小巨人也謝幕
2024年法國網球公開賽男單會外賽第2輪，迎來最後一舞的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）不敵芬蘭小將維爾塔寧（Otto Virtanen），阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）也輸給地主選手哈里斯（Quentin Halys），與汀恩一起告別法網。
現年30歲的汀恩曾在2018和2019年闖進法網決賽，都不敵西班牙 「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。他近年飽受手腕傷勢困擾，日前宣布2024是他生涯最後一個賽季。他昨天以2：6、5：7輸球後，大會舉辦紀念儀式，由法網總裁莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）代表贈送紅土場地模型，令人相當感動。
汀恩也正式向法國球迷告別，「我與這項賽事有很特別的關係，青少年開始，我在這些球場獲得一些成績，有許多美好回憶，這是我表現最好的大滿貫，真的很享受每次比賽，謝謝大家，我永遠不忘這一切。」
舒沃茲曼身高僅170公分，但生涯拿過4座ATP冠軍，在紅土賽場表現出色，2020年法網4強才輸給納達爾，2018和2021年則闖入8強。不過他近年陷入低潮，已宣布明年2月阿根廷公開賽是職業生涯終點站。
他日前也與汀恩相互鼓勵，可惜兩人都止步第二輪，他受訪時表示，「法網對我來說有特別的意義，面對法國選手不簡單，我卻像在家一樣，今年是很不同的一年，心情很複雜，但我會永遠記住這一刻。」
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