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藤球／世界盃D1級雙人、三人賽 中華隊奪雙銀寫新隊史
中華男子藤球代表隊雙晉「2024年世界盃藤球賽」D1級雙人賽、三人賽冠軍戰， 22日對手皆為西亞勁旅伊朗，惜率先登場的雙人賽先盛後衰，以15：11、12：15、11：15吞敗，隨後三人賽再以9：15、10：15輸球，兩項決賽皆飲恨摘銀，不過中華男隊仍締造參加世界盃的隊史紀錄。
教練方瑞照賽後表示，此次除殺球手陶秉業、做球手詹明隆擁有較豐富國際賽經驗外，其餘4人年紀皆在20歲以下，進入四強賽因自我要求高，壓力變大反而沒踢出應有水準，尤其面對人高馬大的伊朗選手，在防守上顯得放不開，無法給予進攻該有的支援，致使2場都不敵對手，但我仍給予這些選手百分之80的肯定，勇奪雙銀寫下紀錄。
本次世界盃在馬來西亞吉隆坡舉辦（僅進行男子賽），為首度採用每局15分新制的國際賽，中華隊雙人賽與孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡同在預賽A組，三人賽則與孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯分在預賽B組，預賽中華隊小將表現可圈可點，兩項比賽皆以全勝戰績取得分組第一晉級四強賽。
進入四強賽後，平均年齡才20歲的中華隊踢來患得患失，雙人賽以10：15、17：14、15：12逆轉德國，三人賽則以15：11、10：15、15：12擊退尼泊爾，整體攻防不如預賽理想，尤其關鍵的發球、接發球失誤偏高，導致兩場比賽一路踢來都艱苦獲勝，不過雙晉冠軍戰依舊踢出隊史新猷。
從今年開始國際藤總（ISTAF）對國際賽採取積分制進行賽事的分級，此次世界盃中華男隊在D1級雙獲銀牌，對於晉級頂級賽舞台助益不少。方瑞照強調，未來將是更嚴苛的挑戰，返台後將針對這次比賽的缺失進行檢討與改進，除加強攻防能力外，更需強化選手心理素質，以面對接下來的國際比賽。
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