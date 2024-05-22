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排球／黃金世代連莊盃合體 陳建禎喊期待：滿酷的！
邁入第三屆的連莊盃國際排球邀請賽首度回台舉行，地主派出連莊隊和龍邁建設迎戰來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古和越南等國外勁旅，龍邁建設成員更宛如「明星隊」，匯集台灣排球「黃金世代」多位成員，不乏多名旅外球星，包括旅日多年的「台灣隊長」陳建禎，難得合體讓幾位隊員都大呼期待。
龍邁建設成員有多位旅外球員和多位已退役的前中華隊國手，在昔日中華隊教頭陳克舟邀請下參與盛會，月初剛從日本返台的陳建禎笑說：「很有趣，而且成員也有很多師大球員，滿酷的。」
龍邁成員像是陳建禎、張育陞、蔡沛彰、「電眼雙胞胎」劉鴻敏和劉鴻杰等都是旅外回台投入連莊盃訓練，昔日「光頭神舉」黃培閎、「戰神」王明浚、許美中、蔡佳豪和林雍順等昔日中華隊成員都是重出江湖，陳建禎強調首要任務是健康完賽。
「希望順利完賽，很多球員在海外打球，很多有自己工作，希望順利完賽，拿下最好成績。」陳建禎也透露，自己仍會繼續旅日生涯，之後會再和球迷宣布新東家好消息。
2015年在台灣舉辦的亞洲俱樂部男排賽拿下MVP的黃培閎，已非昔日光頭造型，重回競技場的他為連莊盃特別找體能教練補強，他笑說：「還是會擔心體能，不想得自己狀況。」但能和昔日戰友合體，仍讓他十分開心，直呼沒花太多時間就能重新適應彼此。
已經退下球員身份的黃培閎提到，同期戰友有許多挑戰旅外，這幾年從球技、談吐到關鍵都有明顯提升和改變，「也很鼓勵年輕選手往外走，有成長的機會。」
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