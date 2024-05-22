排球／連莊盃回台舉辦 黃金世代重出江湖

邁入第3屆的連莊盃國際排球邀請賽，首度登台舉行，下周三起一連5天將在台中市台體大體育館進行，除「地主」兩支勁旅，還有來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古和越南好手，成台灣排球一大盛會，賽事發起人連華榮更預告，明年預計成立職業排球聯盟，連莊盃成最好「試金石」。

連莊盃兩支地主隊，包括18、19年包辦企業甲級排球聯賽雙料冠軍的連莊隊，還有匯集排球「黃金世代」成員陳建禎、黃培閎、電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏等好手的龍邁建設，包括退役的「戰神」王明浚都將復出重披戰袍，成賽事一大亮點。

連莊盃事由連麥廷投資有限公司董事長連華榮發起，頭兩年都在馬來西亞新山市舉行，今年首度移師中台灣，奪勝隊伍可獲得36000美金獎金；為增加比賽精彩度，今年賽事還增加兩規則，其一是某隊得分達22分時，該隊伍改採發球得分制，其二是替換球員從每局6人增加到12人。

今天連莊盃舉辦宣告記者會，兩支地主隊伍都有當家球星出席，體育署主秘呂忠笑說：「希望賽事一直辦下去，20年、30年。」

連華榮提到，連莊盃國際隊伍都是「精挑細選」，許多隊伍都有強力外援助陣，來勢洶洶；過去兩屆連莊盃都由馬來西亞奪下冠軍，今年回到台灣舉行，期待寶島雙雄打出亮眼表現。

連華榮還透露，除繼續參加企業排球甲級聯賽，明年10月希望成立職業排球聯賽，採主、客場賽制，連莊盃堪稱「試金石」，讓台灣排球圈更熱鬧。