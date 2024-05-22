快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

法網／納達爾現身練球6千人爭睹 是否參賽即將揭曉

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
納達爾練球時，估計有6000人到場觀看。 歐新社
納達爾練球時，估計有6000人到場觀看。 歐新社

網球名將納達爾昨天現身法國公開賽球場練球，今年參賽與否23日大會抽籤時即可揭曉。他將帶著14度封王的紀錄告別征戰19年的法網，由於傷痛纏身，想再添冠的可能性微乎其微。

這位偉大的西班牙人至今拿過22次大滿貫賽冠軍，一度位居球王的納達爾（Rafael Nadal）目前世界排名276，去年1月以來，因為臀部受傷和肌肉撕裂，只打了15場比賽。

他生涯傷痛不斷，至今共缺席12場大滿貫賽事，2024年法網是否會成為他生涯缺席的第13場大滿貫賽事，23日下午大會抽籤時就會揭曉。

納達爾上週在羅馬大師賽第2輪出局後表示：「我要是覺得自己可以全力以赴，我會參賽。」

「如果全力以赴還贏不了，我可以接受，但我不想在知道自己毫無機會的情況下走上球場，如果有0.01%的機會，我就會想試試看。」

除了在法網14度封王，納達爾法網更擁有112勝3敗的驚人戰績，其中兩敗是輸給宿敵約克維奇（Novak　Djokovic）。

納達爾也非常受到球迷歡迎，昨天在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的中央球場（Court Philippe Chatrier ）練球時，估計有6000人到場觀看，不少人高呼他的名字。

納達爾的教練莫亞（Carlos Moya）在最近的馬德里公開賽說道：「我們得好好珍惜他還在球場的時光，仔細觀察，還要知道類似的事情不太可能再次發生。」

「我自己的話，以前他走進球場或離開球場時，我都不在場上，但今年我會，因為我喜歡看到他走進球場時，大家對他展現的喜愛。」

Rafael Nadal 法網 納達爾

延伸閱讀

真的跳！貨車司機遭警攔心虛 車上藏毒他跳湳仔溝仍遭逮

法網／錯過2賽末點 台灣「一姊」楊亞依會外首戰遭逆轉

費德勒、納達爾為Louis Vuitton再度同框 網：根本是史詩級夢幻聯動！

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

相關新聞

排球／黃金世代連莊盃合體 陳建禎喊期待：滿酷的！

邁入第三屆的連莊盃國際排球邀請賽首度回台舉行，地主派出連莊隊和龍邁建設迎戰來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古和越南等...

法網／納達爾現身練球6千人爭睹 是否參賽即將揭曉

網球名將納達爾昨天現身法國公開賽球場練球，今年參賽與否23日大會抽籤時即可揭曉。他將帶著14度封王的紀錄告別征戰19年的...

排球／連莊盃回台舉辦 黃金世代重出江湖

邁入第3屆的連莊盃國際排球邀請賽，首度登台舉行，下周三起一連5天將在台中市台體大體育館進行，除「地主」兩支勁旅，還有來自...

大馬羽賽／連兩周拍下世錦賽金牌 王子維開紅盤

連續兩周，我國「羽球王子」王子維都在首輪遭遇新加坡世錦賽金牌好手駱建佑，今天他延續上周奪勝氣勢，以22：20、9：21、...

法網會外賽／台將單打希望 楊亞依遭逆轉

年度第二場網球大滿貫法網本周日點燃戰火，會外賽先登場，我國19歲女將楊亞依成為唯一台將單打希望，可惜昨天會外賽首戰錯過2...

代表台灣征戰電競世錦賽 邱勇達抱著妻子慶祝

取得代表台灣征戰電競世錦賽「eFootball 2024」項目資格，台灣選手Chiu-Herzschlag邱勇達表示，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。