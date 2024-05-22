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大馬羽賽／連兩周拍下世錦賽金牌 王子維開紅盤
連續兩周，我國「羽球王子」王子維都在首輪遭遇新加坡世錦賽金牌好手駱建佑，今天他延續上周奪勝氣勢，以22：20、9：21、21：18拍下大會第6種子，勇闖馬來西亞公開賽第2輪。
馬來西亞公開賽屬於BWF超級500系列，世界排名12的駱建佑名列大會第6種子，過去和世界排名22的王子維交戰也握有4勝2敗優勢，不過上周泰國公開賽由王子維直落2止住對戰4連敗。
今天上演第7度對決，王子維首局從11：15落後急起直追，19：20時更瓦解對手局末點，連拿3分下以22：20逆轉。
第2局王子維僅拿9分，不過決勝第3局頂住壓力，7：11落後換場後打出連拿6分攻勢反超，雖再遭駱建佑超前，但王子維17：18時連趕4分，最終以21：18收下對戰連勝，成為1小時又14分鐘激戰勝家。
名列男單第7種子的「一哥」周天成、女單從會外賽挺進的洪毅婷今天也奪勝，後續賽程包括男單李佳豪、「左手重砲」林俊易，以及女單宋碩芸、梁庭瑜等台將都將上陣，爭取16強門票。
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