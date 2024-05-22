法網會外賽／台將單打希望 楊亞依遭逆轉

年度第二場網球大滿貫法網本周日點燃戰火，會外賽先登場，我國19歲女將楊亞依成為唯一台將單打希望，可惜昨天會外賽首戰錯過2個賽末點，在2小時42分鐘馬拉松大戰遭地主圖貝洛逆轉，使得台將只剩雙打賽程。

月底將滿20歲的楊亞依目前世界排名220，是台灣女單排名最高的選手，也是法網唯一獲得單打機會的台將，繼年初澳網後再度叩關大滿貫會外賽。首輪面對世界排名375、持外卡參賽的圖貝洛，楊亞依首盤展現韌性，從局數2：5落後下連趕5局，反以7：5先下一城。

第二盤楊亞依兩度破發下先取得6：5領先，但自己賽末發球局的1個賽末點沒把握，遭對手回破後進入「搶7」。楊亞依「搶7」中先取得5：2優勢，但被對手連拿3分追平，接續雖保住自己發球分，但第2個賽末點又遭圖貝洛瓦解，且再連失2分，以6：7（6：8）讓出第二盤。

圖貝洛決勝盤延續氣勢，開場就連破楊亞依3個發球局，取得5：0絕對優勢，最終以6：1逆轉淘汰楊亞依。

楊亞依出局代表台將在法網只剩雙打賽程，挑戰連霸的球后謝淑薇今年改搭比利時梅騰絲，詹皓晴和俄羅斯庫德梅托娃攜手，吳芳嫺和大陸朱琳合拍；詹皓晴和吳芳嫺本周先在史特拉斯堡女網合拍，寶島組合直落2闖過頭關，晉級8強。