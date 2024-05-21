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代表台灣征戰電競世錦賽 邱勇達抱著妻子慶祝

中央社／ 台北21日電
CTESA 中華民國電子競技運動協會臉書。
CTESA 中華民國電子競技運動協會臉書。

取得代表台灣征戰電競世錦賽「eFootball 2024」項目資格，台灣選手Chiu-Herzschlag邱勇達表示，當下超級興奮，並立刻抱著妻子慶祝，「很期待到時候比賽。」

由國際電子競技聯合會（IESF）舉辦的第16屆世界電競錦標賽，今年11月將在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，吸引130個國家共襄盛舉，尤其總獎金高達100萬美元（約新台幣3230萬元），成為本屆賽事一大亮點。

日前中華民國電子競技運動協會進行台灣代表隊選拔賽，最後「eFootball 2024」由邱勇達取得參賽資格，將直接前往線下賽與世界各地好手拚搏。而「絕地求生M」則派出戰隊AiM征戰，不過必須通過亞洲區域預賽的考驗，才能搶下電競世錦賽門票。

確定披上台灣隊戰袍征戰電競世錦賽的那一刻，邱勇達接受中央社採訪時表示，當下感覺很興奮，並立刻衝出去抱著妻子慶祝，並提到使用西班牙足球甲級聯賽勁旅巴塞隆納迎戰，歸功於與妻子討論，「我們有算用哪支球隊勝率會比較高，後來才挑出這隊。」

接觸足球電競已超過10年，從前作Winning Eleven一路玩到現在的eFootball，現年42歲的邱勇達透露，當時在大學時期因為朋友推薦，加上看了1998年足球世界盃，而一頭栽進足球電競的世界，並一路堅持到現在，「空閒時間都會稍微練習1、2個小時。」

距離電競世錦賽還有約半年時間，不過邱勇達本身從事醫療業工作，近期又與妻子一起進修第2個學位，還必須排出時間實習，而且小孩才剛滿8個月，他笑說，雖然滿期待前往沙烏地阿拉伯比賽，「不過應該會滿累的。」

世錦賽 巴塞隆納

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