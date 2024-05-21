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馬來西亞羽賽／李哲輝、楊博軒晉男雙16強

中央社／ 台北21日電
我國男雙組合李哲輝（左）／楊博軒。美聯社資料照
我國男雙組合李哲輝（左）／楊博軒。美聯社資料照

超級500系列的馬來西亞羽球大師賽，台灣男雙「李楊配李哲輝、楊博軒今天以21比15、21比15擊敗法國波波夫兄弟檔，挺進男雙16強。

世界排名第12的「李楊配」李哲輝、楊博軒，本週征戰馬來西亞大師賽，榮膺賽會男雙第4種子，今天迎戰大波波夫（Toma Junior Popov）、小波波夫（Christo Popov）組成的法國組合，雙方曾在去年的全英公開賽對戰，當時由「李楊配」取得勝利。

睽違1年再度對戰，「李楊配」在首局沒有遭遇太多挑戰，幾乎未處於落後局面，尤其在技術暫停後，不斷擴大領先優勢，以21比15先馳得點。

挾著聽牌的優勢，「李楊配」卻與對手在次局前段陷入拉鋸戰，更一度陷入7比9落後，沒想到「李楊配」隨即回敬7比0攻勢，一舉逆轉戰局要回領先，雖被化解1個賽末點，但仍以21比15拿下男雙16強門票，下一戰將對上地主組合葉睿慶、阿里夫（JunaidiArif）。

台灣男雙除了「李楊配」外，榮膺賽事男雙第8種子的「楊肉盧」盧敬堯、楊博涵，今天在首輪以21比16、21比9輕鬆擊敗蘇格蘭雙胞胎兄弟檔馬修．格里姆利（Matthew Grimley）、克里斯多福．格里姆利（Christopher Grimley），同樣晉級男雙16強。

李哲輝 李楊配 阿里

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