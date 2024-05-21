法網／錯過2賽末點 台灣「一姊」楊亞依會外首戰遭逆轉

月底將滿20歲的我國網球新「一姊」楊亞依，成為今年法網唯一的單打台將代表，但今天會外賽首戰錯過2個賽末點機會，遭持外卡的地主圖貝洛（Alice Tubello）三盤逆轉，無緣延續紅土大滿貫旅程。

法網會內賽26日點燃戰火，本周會外賽先登場。19歲的楊亞依目前世界排名220，是台灣女單排名最高的選手，也是法網唯一獲得單打機會的台將，繼年初澳網後再度叩關大滿貫會外賽。

今天面對世界排名375的圖貝洛，楊亞依首盤展現韌性，自己頭兩個發球局雖都失守，但在局數2：5落後下連趕5局，反以7：5先下一城。

第二盤楊亞依第7局率先破發，隔局雖遭回破，第10局瓦解破發點後馬上在第11局完成破發，但自己賽末發球局的一個賽末點沒把握，遭對手回破後進入「搶7」；楊亞依「搶7」中先取得5：2優勢，但被對手連拿3分追平，雖保住自己發球分、取得6：5的第二個賽末點，但再遭圖貝洛瓦解，連失3分下以6：8遭扳平盤數。

錯過2個拿下比賽機會，楊亞依決勝盤氣勢頓失，連3個發球局都沒能守住，陷入0：5絕對落後，儘管第6局「開胡」，最終仍以1：6失守，在2小時42分鐘大戰中敗下陣來，生涯第一場大滿貫會內賽還要再等等。