游泳／全國身心障礙運動會台中登場 地主好手拚6連霸

113年全國身心障礙國民運動會游泳賽事今天起一連4天在台中北區國民運動中心游泳館登場，台中市運動局長李昱叡赴賽場關心賽務情形，並代表市長盧秀燕為台中選手、教練與隊職員加油打氣，預祝台中好手締造佳績，也歡迎全國22縣市逾百位好手齊聚台中，預祝賽事籌辦單位與賽事圓滿成功。

李昱叡表示，111年全障運游泳賽事也在台中北區國運游泳館舉辦，今年擇定同一地點辦理，運動局積極協助主辦單位籌備賽事，包括場地配置、進出動線、保持競賽恆溫及場館空調機電檢查等項目，針對視覺障礙別的S11級也特別安排專用賽事水道，透過完善的賽會服務，讓來自全國的身障選手能夠專注於競賽，爭取佳績。

游泳裁判長李育慧特別感謝盧市長及運動局、北區國運的支持，提供優質的場地辦理全障運游泳競賽，尤其台中北區國運游泳館的規模符合國際標準，也讓選手的參賽成績可以申請國際認證，有助於培育我國的身障運動員邁向國際。

運動中心執行長鄭安國表示，自市長盧秀燕上任後，北區國運游泳館連年舉辦全國重要賽事，包括111年全障運、112年全國運、113年全大運，以及現正舉辦的全障運均擇定北區國運游泳館舉行，中心持續與運動局攜手合作，完善場地和服務獲得各界好評。