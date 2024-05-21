游泳／全國身心障礙運動會台中登場 地主好手拚6連霸
113年全國身心障礙國民運動會游泳賽事今天起一連4天在台中北區國民運動中心游泳館登場，台中市運動局長李昱叡赴賽場關心賽務情形，並代表市長盧秀燕為台中選手、教練與隊職員加油打氣，預祝台中好手締造佳績，也歡迎全國22縣市逾百位好手齊聚台中，預祝賽事籌辦單位與賽事圓滿成功。
李昱叡表示，111年全障運游泳賽事也在台中北區國運游泳館舉辦，今年擇定同一地點辦理，運動局積極協助主辦單位籌備賽事，包括場地配置、進出動線、保持競賽恆溫及場館空調機電檢查等項目，針對視覺障礙別的S11級也特別安排專用賽事水道，透過完善的賽會服務，讓來自全國的身障選手能夠專注於競賽，爭取佳績。
游泳裁判長李育慧特別感謝盧市長及運動局、北區國運的支持，提供優質的場地辦理全障運游泳競賽，尤其台中北區國運游泳館的規模符合國際標準，也讓選手的參賽成績可以申請國際認證，有助於培育我國的身障運動員邁向國際。
運動中心執行長鄭安國表示，自市長盧秀燕上任後，北區國運游泳館連年舉辦全國重要賽事，包括111年全障運、112年全國運、113年全大運，以及現正舉辦的全障運均擇定北區國運游泳館舉行，中心持續與運動局攜手合作，完善場地和服務獲得各界好評。
李昱叡指出，台中北區國運游泳館是盧市長擔任立委任內爭取興建，是符合國際游泳總會（FINA）規範的游泳競賽場館，也是全台首創「一館三池」，集結競賽池、跳水池和熱身池的標準競賽場地；「地主」台中游泳隊此次賽事精銳盡出，包括陳郁琪的肢障女子100公尺自由式S8級賽事邁向6連霸、白亞倫在S7級爭取3連霸；未來台中泳將好手們也將在賽程中陸續出賽，歡迎市民朋友到場支持，為台中選手加油。
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