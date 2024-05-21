羽球／王齊麟520發與啦啦隊十元放閃文 2啦啦隊表達憤怒
奧運羽球金牌國手王齊麟上個月底認愛，對象為樂天桃猿啦啦隊十元（陳詩媛），昨天他也在社群平台曬兩人甜蜜合照慶祝520，閃瞎許多網友，十元的雙胞胎姐姐和樂天女孩張雅涵都現身留言區留下生氣的表情符號。
王齊麟宣布與十元交往後，35公分的超萌身高差引發網友熱議，紛紛直呼兩人很登對，但有網友擔心王齊麟因忙於談戀愛成績下滑，王齊麟也親民回應，表示自己有在練球。今年他將再度和李洋組成黃金男雙，挑戰巴黎奧運金牌。
昨天他在Threads曬出與十元合照，兩人穿同款灰色情侶衣，十元抬頭看他，他雙手捧著女方臉頰，看起來相當甜蜜，並寫下「520快樂」。
貼文一出，引發許多網友留言表達羨慕，「墨鏡戴好了」、「好萌身高差」、「好閃，我眼睛快瞎了」。藝人六月問，「要不要這麼甜！」十元姊和樂天女孩隊友張雅涵則都留下憤怒表情，互動相當有趣。
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