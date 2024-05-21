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網球／寶島女將合體奪勝 詹皓晴、吳芳嫺史特拉斯堡闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和吳芳嫺在史特拉斯堡女網賽旗開得勝。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和吳芳嫺在史特拉斯堡女網賽旗開得勝。圖／劉雪貞提供

法網前的最後熱身賽，寶島女將詹皓晴吳芳嫺在法國史特拉斯堡女網賽合體，兩人延續去年華欣女網賽奪冠的連勝紀錄，以6：4、6：2拍下地主外卡對手，挺進8強，下輪有機會挑戰頭號種子。

史特拉斯堡女網屬於WTA 500等級賽事，今年總獎金80萬2237歐元，詹皓晴和吳芳嫺再度攜手，首輪面對持外卡的法國地主組合帕奎（Chole Paquet）／帕里（Diane Parry），寶島組合首盤第3局率先破發，接續更是從0：40落後下瓦解對手4個破發點，第6局再挺過3個破發危機，以6：4先下一城。

第二盤寶島組合更是連破帶保取得4：0的局數領先優勢，第7局雖在40：0領先下錯過4個破發點和賽末點，第8局自己發球局就把握機會，以6：2打下8強門票。

詹詠晴曾打進2017年決賽，當時是和姊姊詹詠然聯手，去年姐妹倆也打進4強，今年改搭吳芳嫺開出紅盤，8強將遭遇頭號種子美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）和加拿大（Leylah Fernandez）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的勝家。

吳芳嫺 詹皓晴 詹詠然

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