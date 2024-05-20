柔道／世錦賽奪銀寫新猷 楊勇緯：不會滿足於此

東京奧運摘銀、杭州亞運奪金都寫下台灣柔道史最佳成績，「柔道男神」楊勇緯今年世錦賽再締造新猷，他一路闖進男子60公斤級金牌戰，雖在「黃金得分」敗給世界第8的喬治亞對手薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili），銀牌成績仍是台灣男子柔道最佳，為7月登場的巴黎奧運注入強心針。

楊勇緯從2022年世錦賽銅牌到獎牌成色再升級，摔出個人最佳成績的楊勇緯說：「紀錄就只是紀錄，我只想要更好，所以不會滿足於此，連續兩站的比賽確實比較辛苦，但也是很好的經驗和前哨戰，我已經盡全力地面對每個對手，也很享受這個過程，相信會越來越好。」

「柔道男神」爭取巴黎奧運最高榮耀的決心強烈，世錦賽銀牌讓他進帳1400分奧運積分，目前以6710分穩居首位，預計6月25日公布奧運資格名單時將以頭號種子身份前進巴黎。

東京奧運以第8種子參賽的楊勇緯強調，排名並非絕對，「每一場都是全新開始。」為巴黎奧運全力備戰，他接續將和中華隊前往日本進行奧運前最後一次移訓，接續回到台灣總集訓，為前進花都做最終準備。

世錦賽首日中華隊就有好消息，除楊勇緯站上頒獎台，女子48公斤級代表林真豪晉級16強創個人最佳，男子60公斤級國內新星林崇佑也連兩年進入16強，總教練劉文等說：「除了勇緯創造歷史外，今天真豪和崇佑的表現都很不錯，只是崇佑經驗上比較不足被對手帶走節奏，但只要持續累積經驗，未來一定會越來越好；真豪則其實是有機會能夠贏下比賽的。」

楊勇緯打頭陣傳出佳音，接續賽程包括「柔道女王」連珍羚，女子70公斤級的廖宇蓉及女子78公斤級的許王淑卉都將陸續上陣。